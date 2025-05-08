Россия заняла второе место в топе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место среди стран Группы двадцати (G20) по доступности цен на бензин, уступая только Саудовской Аравии. Анализ был проведен на основе данных национальных статистических служб каждой из стран.
«Россия занимает второе место среди стран „Большой двадцатки“ по дешевизне бензина, уступая лишь Саудовской Аравии, а самое дорогое топливо — во Франции», — сообщает РИА Новости. Средняя стоимость литра бензина в государствах «Большой двадцатки» оценивается в 102,64 рубля.
В Саудовской Аравии цена на топливо самая низкая — всего 50,52 рубля за литр. Россия с ценой в 59,66 рубля за литр занимает второе место. Третье место по дешевизне топлива занимает Индонезия, где литр бензина можно приобрести за 64,38 рубля. В то время как в США и Бразилии цены составляют соответственно 74,97 и 84,75 рубля за литр.
Несмотря на это, биржевые котировки показывают резкий рост оптовых цен на бензин. Стоимость популярной марки АИ-95 достигла максимум с начала года. Об этом сообщает «Коммерсант». Как отмечает источник издания, на рынке в апреле традиционно сократилось производство бензина из-за техобслуживания НПЗ, что вызывало даже опасения дефицита. Покупатели, стремясь запастись топливом, спровоцировали временный рост цен.
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