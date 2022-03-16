Тюменские медики силой вытащили пациентку на улицу

Медработники силой вытащили тюменку на улицу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Женщину, проходившую лечение в Областной клинической больнице № 2 (ОКБ № 2) Тюмени, силой вытащили на улицу два медицинских работника. Информация об инциденте появилась в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня во 2-й городской больнице произошел инцидент. Женщина просила о помощи. К сожалению, отбить ее у двух амбалов не удалось. Помогаем информативно», — пишет Ирина Кирова в своем посте.

На видео, прикрепленном к посту, видно, что двое сотрудников скорой помощи берут пациентку под руки и пытаются вытащить на улицу. Женщина сопротивляется.

В сети активно обсуждают произошедшее. «Видно, что женщина не в себе, но это не говорит о том, что с ней надо так обращаться», — написала Наталья Чхапелия. «Скорее всего до того, как начали снимать, был какой-то концерт. Вряд-ли просто так начали выводить ее», — предполагает пользователь Юленька Тагинцева.

Как пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области, женщина являлась пациенткой больницы и проходила лечение, по завершению которого ее должны были перевести в специализированное медучреждение. При выходе из больницы пациентка стала проявлять повышенную эмоциональность. «Работники специализированной бригады, действуя в соответствии с нормативными и этическими актами, довели пациентку до машины скорой помощи», — сообщают в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Тюменской области, который стоял в подъезде с бытовым топориком в руках. Мужчина разговаривал сам с собой и кого-то ждал.

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