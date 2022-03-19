В Тюменской области потеплеет до +4 градусов

25 марта в Тюменской области ожидается потепление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пятницу, 25 марта, в Тюменской области потеплеет с -5 до +4 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Также в течение недели на территории региона ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем.

«21 и 22 марта в Тюменской области ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем. В пятницу, 25 марта, температура воздуха в регионе изменится с -5 до +4 градусов», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичный прогноз погоды дает сервис Gismeteo. «В период с 21 по 25 марта на территории Тюменской области ожидаются обильные осадки. 25 марта — кратковременное потепление до +2 градусов. Затем — резкое похолодание. В субботу, 26 марта, температура воздуха в регионе опустится до -13 градусов», — указывает официальный сайт Gismeteo.