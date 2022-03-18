Экономист назвала, где в Кургане самые выгодные вклады

Экономист перечислила условия по вкладам в пяти банках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Доктор экономических наук из Курганской области Наталья Логачева составила список банков с предложениями по вкладам, ставка по которым составляет около 20%. Список предложений по вкладам был размещен в официальном telegram-канале бизнес-сообщества региона.

«Член Курганской „Опоры России“, доктор экономических наук Наталья Логачева подготовила обзор предложений по вкладам для физических лиц без дополнительных условий (инвестиционных и страховых продуктов). Ориентируйтесь на срок, сумму и доверие к конкретному банку», — указано в сообщении.

По данным Логачевой, самая высокая ставка по вкладу в банке «Ренессанс Кредит» — 23% при открытии в онлайне на три месяца и 21% при открытии онлайн на полгода на вкладе «Специальный» (от 5000 рублей, без пополнения и снятия). В банке «Открытие» на сумму от 50 000 рублей без пополнения и снятия можно открыть вклад «Надежный». Ставка по нему на срок три и шесть месяцев составит 21%. Также есть вариант, где ставка у вклада сроком на полгода составит 18%, а у вклада сроком на год — 16%.

В «ОТП банке» от 10 000 рублей без пополнения и снятия можно открыть вклад «Для своих». У вклада сроком на три месяца ставка составляет 20%, на шесть месяцев —18%. В Сбербанке и ВТБ, по данным Логачевой, самый большой процент по вкладам — 18% (на три месяца). «СберВклад» можно открыть на сумму от 100 000 рублей с дополнительными условиями. Процентная ставка по вкладу на полгода составит 14%, на год —11%. В ВТБ сумма вклада «Первый» и «Новое время» начинается от 1000 рублей. Последний можно оформить на полгода (ставка 16%).

Экс-председатель Центробанка РФ, экономист Сергей Дубинин ранее назвал вклады «хоть какой-то защитой от инфляции». При этом, он сомневается, что с помощью процентов от вкладов получится сильно накопить на пенсию.

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