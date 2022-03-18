18 марта 2022

Умер бывший директор курганского училища

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Умер бывший директор училища №20 Кетовского района Александр Казанцев

В Кетовском районе (Курганская область) умер бывший директор профессионального училища №20 Александр Казанцев. Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона.

«Департамент образования и науки Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким ветерана труда, почетного работника начального профессионального образования Александра Евлампиевича Казанцева. Он умер 21 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

Александр Казанцев 24 года проработал в профессиональном училище №20 села Шмаково Кетовского района. Из них более 20 лет руководил образовательным учреждением. За время его работы в училище появился новый кабинет по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Были набраны кадетские группы, подготовлены кадры сельскохозяйственного профиля по 16 профессиям. На базе училища создан ресурсный центр по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». В 2008 году Казанцев получил звание почетного гражданина Кетовского района. В 2014 году избирался депутатом Кетовской районной думы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кетовском районе (Курганская область) умер бывший директор профессионального училища №20 Александр Казанцев. Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона. «Департамент образования и науки Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким ветерана труда, почетного работника начального профессионального образования Александра Евлампиевича Казанцева. Он умер 21 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. Александр Казанцев 24 года проработал в профессиональном училище №20 села Шмаково Кетовского района. Из них более 20 лет руководил образовательным учреждением. За время его работы в училище появился новый кабинет по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Были набраны кадетские группы, подготовлены кадры сельскохозяйственного профиля по 16 профессиям. На базе училища создан ресурсный центр по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». В 2008 году Казанцев получил звание почетного гражданина Кетовского района. В 2014 году избирался депутатом Кетовской районной думы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...