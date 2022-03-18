Умер бывший директор курганского училища

Умер бывший директор училища №20 Кетовского района Александр Казанцев фото: пресс-служба департамента образования и науки Курганской области

В Кетовском районе (Курганская область) умер бывший директор профессионального училища №20 Александр Казанцев. Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона.

«Департамент образования и науки Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким ветерана труда, почетного работника начального профессионального образования Александра Евлампиевича Казанцева. Он умер 21 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

Александр Казанцев 24 года проработал в профессиональном училище №20 села Шмаково Кетовского района. Из них более 20 лет руководил образовательным учреждением. За время его работы в училище появился новый кабинет по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Были набраны кадетские группы, подготовлены кадры сельскохозяйственного профиля по 16 профессиям. На базе училища создан ресурсный центр по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». В 2008 году Казанцев получил звание почетного гражданина Кетовского района. В 2014 году избирался депутатом Кетовской районной думы.