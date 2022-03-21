В курганском вузе начали изучать китайский язык

Студенты Курганского государственного университета начали изучать китайский язык в рамках факультатива. Данная информация была размещена 22 марта на сайте университета.
«К изучению китайского языка приступили студенты кафедры „Зарубежная филология, лингвистика и преподавание иностранных языков“ гуманитарного института КГУ. Занятия ведет уроженец Кургана Роман Лашин», — указано в сообщении.
Занятия продлятся до конца учебного года. В университете отмечают, что за это время студенты смогут изучить основы грамматики, минимальный набор лексики, а также выучить ряд иероглифов. Представители вуза добавили, что несколько лет назад некоторые студенты КГУ изучали этот язык, когда в университете работали преподаватели из Китая.
Лашин является аспирантом университета в Гонконге. До этого он учился на отделении востоковедения в Екатеринбурге, окончил магистратуру в Чжэцзянском университете.
Студенты Курганского государственного университета начали изучать китайский язык в рамках факультатива. Данная информация была размещена 22 марта на сайте университета. «К изучению китайского языка приступили студенты кафедры „Зарубежная филология, лингвистика и преподавание иностранных языков“ гуманитарного института КГУ. Занятия ведет уроженец Кургана Роман Лашин», — указано в сообщении. Занятия продлятся до конца учебного года. В университете отмечают, что за это время студенты смогут изучить основы грамматики, минимальный набор лексики, а также выучить ряд иероглифов. Представители вуза добавили, что несколько лет назад некоторые студенты КГУ изучали этот язык, когда в университете работали преподаватели из Китая. Лашин является аспирантом университета в Гонконге. До этого он учился на отделении востоковедения в Екатеринбурге, окончил магистратуру в Чжэцзянском университете.