В курганском вузе начали изучать китайский язык

Изучение китайского языка продлится до конца учебного года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты Курганского государственного университета начали изучать китайский язык в рамках факультатива. Данная информация была размещена 22 марта на сайте университета.

«К изучению китайского языка приступили студенты кафедры „Зарубежная филология, лингвистика и преподавание иностранных языков“ гуманитарного института КГУ. Занятия ведет уроженец Кургана Роман Лашин», — указано в сообщении.

Занятия продлятся до конца учебного года. В университете отмечают, что за это время студенты смогут изучить основы грамматики, минимальный набор лексики, а также выучить ряд иероглифов. Представители вуза добавили, что несколько лет назад некоторые студенты КГУ изучали этот язык, когда в университете работали преподаватели из Китая.

Лашин является аспирантом университета в Гонконге. До этого он учился на отделении востоковедения в Екатеринбурге, окончил магистратуру в Чжэцзянском университете.