Курганцу, сбившему подростка насмерть, грозит 5 лет тюрьмы

В Кургане 16-летнего подростка сбили насмерть на переходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 20-летнему водителю, который накануне насмерть сбил подростка на пешеходном переходе, грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении курганца возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы», — говорится в релизе. По сведениям ГИБДД, водитель 14 раз привлекался к административной ответственности (за превышение скорости, тонировку).

Подросток 2005 года рождения погиб под колесами автомобиля на проспекте Мостостроителей в Кургане. Он переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.