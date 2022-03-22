Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал прогнозы, согласно которым цены на мобильную связь в России могут увеличиться на 10-20%. Комментируя соответствующее заявление ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, глава региона иронично отметил, что в стране до сих пор «удивительно дешевый» воздух и нет платы за бороды.
Шумков в своем telegram-канале привел цитату Муртазина, который заявил, что тарифы на мобильную связь могут пересмотреть уже в ближайшее время. «У нас очень дешевая связь и расходы на нее относительно доходов населения минимальные. Исходя из этого, у нас недооцененная стоимость связи как минимум в 2—2,5 раза, поэтому повышать есть куда», — отмечал эксперт.
«В этой информации прекрасно все. И посыл, и комментарий. И искреннее желание „ведущих аналитиков“ (ведущих куда?) использовать момент. Пара подсказок: у нас в сравнении с доходами населения еще удивительно дешевый воздух, и народ до сих пор носит бороды бесплатно, без уплаты сборов. Надо поправлять», — прокомментировал Шумков.
О возможном повышении тарифов на мобильную связь ранее сообщало URA.RU. Муртазин заявлял, что сотовая связь подорожает уже в конце марта. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отмечал, что тарифы начнут расти уже ко второй половине 2022 года.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал прогнозы, согласно которым цены на мобильную связь в России могут увеличиться на 10-20%. Комментируя соответствующее заявление ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, глава региона иронично отметил, что в стране до сих пор «удивительно дешевый» воздух и нет платы за бороды. Шумков в своем telegram-канале привел цитату Муртазина, который заявил, что тарифы на мобильную связь могут пересмотреть уже в ближайшее время. «У нас очень дешевая связь и расходы на нее относительно доходов населения минимальные. Исходя из этого, у нас недооцененная стоимость связи как минимум в 2—2,5 раза, поэтому повышать есть куда», — отмечал эксперт. «В этой информации прекрасно все. И посыл, и комментарий. И искреннее желание „ведущих аналитиков“ (ведущих куда?) использовать момент. Пара подсказок: у нас в сравнении с доходами населения еще удивительно дешевый воздух, и народ до сих пор носит бороды бесплатно, без уплаты сборов. Надо поправлять», — прокомментировал Шумков. О возможном повышении тарифов на мобильную связь ранее сообщало URA.RU. Муртазин заявлял, что сотовая связь подорожает уже в конце марта. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отмечал, что тарифы начнут расти уже ко второй половине 2022 года.