Вадим Шумков иронично отметил, что в России «удивительно дешевый» воздух и нет платы за бороды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал прогнозы, согласно которым цены на мобильную связь в России могут увеличиться на 10-20%. Комментируя соответствующее заявление ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, глава региона иронично отметил, что в стране до сих пор «удивительно дешевый» воздух и нет платы за бороды.

Шумков в своем telegram-канале привел цитату Муртазина, который заявил, что тарифы на мобильную связь могут пересмотреть уже в ближайшее время. «У нас очень дешевая связь и расходы на нее относительно доходов населения минимальные. Исходя из этого, у нас недооцененная стоимость связи как минимум в 2—2,5 раза, поэтому повышать есть куда», — отмечал эксперт.

«В этой информации прекрасно все. И посыл, и комментарий. И искреннее желание „ведущих аналитиков“ (ведущих куда?) использовать момент. Пара подсказок: у нас в сравнении с доходами населения еще удивительно дешевый воздух, и народ до сих пор носит бороды бесплатно, без уплаты сборов. Надо поправлять», — прокомментировал Шумков.

О возможном повышении тарифов на мобильную связь ранее сообщало URA.RU. Муртазин заявлял, что сотовая связь подорожает уже в конце марта. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отмечал, что тарифы начнут расти уже ко второй половине 2022 года.

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