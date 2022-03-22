22 марта 2022
21 марта 2022

Губернатор Шумков высмеял прогнозы по ценам на связь. «Народ до сих пор носит бороды бесплатно»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соглашение. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков иронично отметил, что в России «удивительно дешевый» воздух и нет платы за бороды Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал прогнозы, согласно которым цены на мобильную связь в России могут увеличиться на 10-20%. Комментируя соответствующее заявление ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, глава региона иронично отметил, что в стране до сих пор «удивительно дешевый» воздух и нет платы за бороды.

Шумков в своем telegram-канале привел цитату Муртазина, который заявил, что тарифы на мобильную связь могут пересмотреть уже в ближайшее время. «У нас очень дешевая связь и расходы на нее относительно доходов населения минимальные. Исходя из этого, у нас недооцененная стоимость связи как минимум в 2—2,5 раза, поэтому повышать есть куда», — отмечал эксперт.

«В этой информации прекрасно все. И посыл, и комментарий. И искреннее желание „ведущих аналитиков“ (ведущих куда?) использовать момент. Пара подсказок: у нас в сравнении с доходами населения еще удивительно дешевый воздух, и народ до сих пор носит бороды бесплатно, без уплаты сборов. Надо поправлять», — прокомментировал Шумков.

О возможном повышении тарифов на мобильную связь ранее сообщало URA.RU. Муртазин заявлял, что сотовая связь подорожает уже в конце марта. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отмечал, что тарифы начнут расти уже ко второй половине 2022 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал прогнозы, согласно которым цены на мобильную связь в России могут увеличиться на 10-20%. Комментируя соответствующее заявление ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, глава региона иронично отметил, что в стране до сих пор «удивительно дешевый» воздух и нет платы за бороды. Шумков в своем telegram-канале привел цитату Муртазина, который заявил, что тарифы на мобильную связь могут пересмотреть уже в ближайшее время. «У нас очень дешевая связь и расходы на нее относительно доходов населения минимальные. Исходя из этого, у нас недооцененная стоимость связи как минимум в 2—2,5 раза, поэтому повышать есть куда», — отмечал эксперт. «В этой информации прекрасно все. И посыл, и комментарий. И искреннее желание „ведущих аналитиков“ (ведущих куда?) использовать момент. Пара подсказок: у нас в сравнении с доходами населения еще удивительно дешевый воздух, и народ до сих пор носит бороды бесплатно, без уплаты сборов. Надо поправлять», — прокомментировал Шумков. О возможном повышении тарифов на мобильную связь ранее сообщало URA.RU. Муртазин заявлял, что сотовая связь подорожает уже в конце марта. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отмечал, что тарифы начнут расти уже ко второй половине 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...