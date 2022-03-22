22 марта 2022

Курганец угнал инкассаторскую машину и попал в ДТП

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25-летнего мужчину приговорили к трем годам колонии строгого режима Фото:

Житель города Шадринска Курганской области признан виновным в угоне инкассаторского автомобиля. Его приговорили к трем годам колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В октябре 2021 года гражданин со служебной стоянки совершил угон инкассаторского автомобиля. В этот же день он совершил дорожно-транспортное происшествие, наехав на препятствие», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Кроме того, в марте 2021 года этот же мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился в полицию и рассказал, что на него напали двое неизвестных, избили и похитили 135 тысяч рублей. Однако проверка показала, что этого на самом деле не было.

25-летнего жителя Шадринска признали виновным в совершении преступлений по ч.1 ст. 306, ч.1 ст. 166 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, а также личности подсудимого, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Житель города Шадринска Курганской области признан виновным в угоне инкассаторского автомобиля. Его приговорили к трем годам колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «В октябре 2021 года гражданин со служебной стоянки совершил угон инкассаторского автомобиля. В этот же день он совершил дорожно-транспортное происшествие, наехав на препятствие», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Кроме того, в марте 2021 года этот же мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился в полицию и рассказал, что на него напали двое неизвестных, избили и похитили 135 тысяч рублей. Однако проверка показала, что этого на самом деле не было. 25-летнего жителя Шадринска признали виновным в совершении преступлений по ч.1 ст. 306, ч.1 ст. 166 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, а также личности подсудимого, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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