В «Сургутнефтегазе» ввели жесткую экономию краски для принтеров

В ХМАО компания «Сургутнефтегаз» ввели жесткую экономию краски для принтеров Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Руководство ПАО «Сургутнефтегаз» ограничило выдачу бумаги и картриджей для печати. Сотрудникам поручено перейти на электронный документооборот. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства на условиях анонимности, показав копии внутренних документов.

«В связи со сложившейся политико-экономической ситуацией, руководством ПАО „Сургутнефтегаз“ приостановлена выдача МТР (материально технических ресурсов — прим. URA.RU) для печатающей техники и введен жесткий контроль текущей потребности <…> Необходимо пересмотреть перечень документов для печати в сторону электронного обмена информацией. Введен режим жесткой экономии МТР для печатающей техники», — сказано в сообщении, которое разослали сотрудникам «Сургутнефтегаза».

Также сотрудникам запретили печатать проекты и черновики документов. В пресс-службу компании был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сотрудников компании «Сургутнефтегаз» призвали экономить офисную бумагу. Это связано с тем, что цена за одну пачку офисной бумаги формата А4 выросла практически в десять раз и стала достигать 2 000 рублей. Такой резкий ажиотаж, в том числе и на непродовольственные товары, начался после введения западных санкций. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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