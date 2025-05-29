У российских самолетов увеличили срок службы аварийной системы

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета увеличили срок службы элемента аварийной безопасности самолета. Это световые полосы на полу, которые помогают пассажирам в экстренной ситуации найти аварийный выход.
«Перед вылетом самолета экипаж обращает внимание пассажиров на световые полоски на полу, помогающие в экстренной ситуации добраться до аварийного выхода. Они представляют собой ряды „светильников“, которые испускают зеленый свет, наиболее эффективно воспринимаемый человеческим глазом, рассказали специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ)», — сообщает РИА Новости.
Как рассказал старший научный сотрудник департамента науки СКФУ Станислав Кичук, срок службы таких лент составляет в среднем 5000 часов. Однако специалисты университета смогли продлить его на 1500 часов.
«Максимум испускания наших электролюминофоров на основе сульфида цинка (ZnS) около 510 нм — на границе голубого и зеленого цветов с уклоном в зеленый. Они требуют напряжения 110 Вт и пригодны к использованию в современных самолетах», — рассказал Станислав Кичук.
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