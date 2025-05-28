Депутаты ХМАО увеличили дефицит бюджета почти на 20 миллиардов

Депутаты окружной думы приняли изменения бюджета ХМАО. На 2025 год дефицит вырос на 19,5 миллиардов рублей. Об этом стало известно во время очередного заседания.
«Дефицит бюджета на 2025 год вырастет на 19,5 млрд рублей, на 2026 год — на 10 млрд рублей. На 2027 год уменьшится на 1,7 млрд рублей», — говорится на сайте окружной думы.
Доходы автономного округа увеличиваются в нынешнем году на 9,8 миллиардов. На 2026-2027 годы они остаются прежними. «Это первая корректировка бюджета региона в текущем году. И основное увеличение расходов в 2025 году, а это более 28 миллиардов рублей, отмечается по государственным программам», — приводят слова спикера Бориса Хохрякова на сайте окружной думы.
Ранее URA.RU сообщало, что после корректировки параметров бюджета автономного округа дополнительно будут направлены средства на поддержку участников СВО и их семей. Также деньги пойдут на строительство второго моста через Обь в районе Сургута, модернизацию дорожной сети в муниципалитетах, субсидируемые авиарейсы.
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