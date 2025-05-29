Суд отправил под стражу замминистра природных ресурсов Краснодарского края

Первый замминистра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов отправлен под стражу на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона.
«Судом ходатайство удовлетворено. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — два месяца», — сообщает объединенная пресс-служба судов в своем telegram-канале.
Решение вынес Первомайский районный суд Краснодара. Каинова подозревают в преступлении по статье 159 УК РФ «мошенничество».
Ранее URA.RU писало о задержании первого замминистра природных ресурсов Каинова. Его подозревают в коррупционных преступлениях.
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