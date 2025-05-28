В ХМАО начали строить логистический центр крупнейшего маркетплейса

В Сургуте начали строительство складского комплекса Wildberries, площадь которого составит 104 тысячи квадратных метров. На месте рабочие уже приступили к вертикальной планировке объекта.
«Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начала строительство складского комплекса в Сургуте. На текущий момент на территории будущего логоцентра проводятся подготовительные работы и вертикальная планировка» , — приводит слова компании ТАСС.
Проект одобрили еще в июле 2024 года, а в марте 2025 года инвестор подал заявку на подключение к коммуникациям, необходимым для возведения комплекса. Логистический хаб планируют ввести в эксплуатацию до конца марта 2027 года, сообщали агентству представители маркетплейса.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО подписали соглашение с Wildberries на Югорском экономическом форуме. Именно тогда стороны договорились открыть в Югре крупный логистический центр маркетплейса.
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