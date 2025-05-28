28 мая 2025

В ХМАО начали строить логистический центр крупнейшего маркетплейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Логистический хаб маркетплейса появится в Сургуте
Логистический хаб маркетплейса появится в Сургуте Фото:

В Сургуте начали строительство складского комплекса Wildberries, площадь которого составит 104 тысячи квадратных метров. На месте рабочие уже приступили к вертикальной планировке объекта.

«Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начала строительство складского комплекса в Сургуте. На текущий момент на территории будущего логоцентра проводятся подготовительные работы и вертикальная планировка» , — приводит слова компании ТАСС.

Проект одобрили еще в июле 2024 года, а в марте 2025 года инвестор подал заявку на подключение к коммуникациям, необходимым для возведения комплекса. Логистический хаб планируют ввести в эксплуатацию до конца марта 2027 года, сообщали агентству представители маркетплейса.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО подписали соглашение с Wildberries на Югорском экономическом форуме. Именно тогда стороны договорились открыть в Югре крупный логистический центр маркетплейса.

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В Сургуте начали строительство складского комплекса Wildberries, площадь которого составит 104 тысячи квадратных метров. На месте рабочие уже приступили к вертикальной планировке объекта. «Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начала строительство складского комплекса в Сургуте. На текущий момент на территории будущего логоцентра проводятся подготовительные работы и вертикальная планировка» , — приводит слова компании ТАСС. Проект одобрили еще в июле 2024 года, а в марте 2025 года инвестор подал заявку на подключение к коммуникациям, необходимым для возведения комплекса. Логистический хаб планируют ввести в эксплуатацию до конца марта 2027 года, сообщали агентству представители маркетплейса. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО подписали соглашение с Wildberries на Югорском экономическом форуме. Именно тогда стороны договорились открыть в Югре крупный логистический центр маркетплейса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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