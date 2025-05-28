В суд поступило дело на жителя Свердловской области, убившего посетителя кафе в ХМАО

В суд поступило дело в отношении жителя Свердловской области, который в поселке Мортка (Кондинский район) убил незнакомца в кафе за то, что тот случайно надел его куртку. Ему грозит уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета региона.
«Между находящимися в состоянии опьянения обвиняемым и ранее незнакомым ему жителем поселка 1958 года рождения произошла ссора из-за верхней одежды, которую обвиняемый надел по ошибке, приняв за свою. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему удар кулаком по лицу», — сообщает пресс-служба ведомства.
От удара югорчанин упал и ударился головой. Спустя несколько дней он скончался в больнице, не приходя в сознание. Мужчине грозит уголовная ответственность за причинение вреда здоровью средней тяжести и причинение смерти по неосторожности. Дело передано в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!