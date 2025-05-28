28 мая 2025

В суд поступило дело на жителя Свердловской области, убившего посетителя кафе в ХМАО

Житель Свердловской области пойдет под суд за убийство посетителя кафе в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Свердловской области убил посетителя кафе в ХМАО на вечере встречи выпускников
Житель Свердловской области убил посетителя кафе в ХМАО на вечере встречи выпускников Фото:

В суд поступило дело в отношении жителя Свердловской области, который в поселке Мортка (Кондинский район) убил незнакомца в кафе за то, что тот случайно надел его куртку. Ему грозит уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета региона.

«Между находящимися в состоянии опьянения обвиняемым и ранее незнакомым ему жителем поселка 1958 года рождения произошла ссора из-за верхней одежды, которую обвиняемый надел по ошибке, приняв за свою. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему удар кулаком по лицу», — сообщает пресс-служба ведомства.

От удара югорчанин упал и ударился головой. Спустя несколько дней он скончался в больнице, не приходя в сознание. Мужчине грозит уголовная ответственность за причинение вреда здоровью средней тяжести и причинение смерти по неосторожности. Дело передано в суд.

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В суд поступило дело в отношении жителя Свердловской области, который в поселке Мортка (Кондинский район) убил незнакомца в кафе за то, что тот случайно надел его куртку. Ему грозит уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета региона. «Между находящимися в состоянии опьянения обвиняемым и ранее незнакомым ему жителем поселка 1958 года рождения произошла ссора из-за верхней одежды, которую обвиняемый надел по ошибке, приняв за свою. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему удар кулаком по лицу», — сообщает пресс-служба ведомства. От удара югорчанин упал и ударился головой. Спустя несколько дней он скончался в больнице, не приходя в сознание. Мужчине грозит уголовная ответственность за причинение вреда здоровью средней тяжести и причинение смерти по неосторожности. Дело передано в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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