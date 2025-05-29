Власти Сургута назвали самые популярные автобусные маршруты среди «зайцев»

В топ самых популярных направлений у безбилетников в Сургуте попали три автобусных маршрута. Номерами общественного транспорта, где чаще всего ловят «зайцев», поделилась с URA.RU городская администрация.
«Наибольшее число пассажиров, не оплативших проезд, зафиксировано на регулярных муниципальных маршрутах № 49 и 61. Также больше всего безбилетников поймано на маршруте № 68», — сообщили в мэрии.
Власти Сургута рассказали, что ежемесячно на городских маршрутах фиксируется около 15 тысяч пассажиров, не оплативших проезд. При этом система автоматического подсчета безбилетников в автобусах пока не установлена.
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