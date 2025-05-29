Власти Сургута назвали самые популярные автобусные маршруты среди «зайцев»

Мэрия Сургута определила самые популярные маршруты у безбилетных пассажиров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежемесячно 15 000 горожан не платят за проезд
Ежемесячно 15 000 горожан не платят за проезд Фото:

В топ самых популярных направлений у безбилетников в Сургуте попали три автобусных маршрута. Номерами общественного транспорта, где чаще всего ловят «зайцев», поделилась с URA.RU городская администрация.

«Наибольшее число пассажиров, не оплативших проезд, зафиксировано на регулярных муниципальных маршрутах № 49 и 61. Также больше всего безбилетников поймано на маршруте № 68», — сообщили в мэрии.

Власти Сургута рассказали, что ежемесячно на городских маршрутах фиксируется около 15 тысяч пассажиров, не оплативших проезд. При этом система автоматического подсчета безбилетников в автобусах пока не установлена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В топ самых популярных направлений у безбилетников в Сургуте попали три автобусных маршрута. Номерами общественного транспорта, где чаще всего ловят «зайцев», поделилась с URA.RU городская администрация. «Наибольшее число пассажиров, не оплативших проезд, зафиксировано на регулярных муниципальных маршрутах № 49 и 61. Также больше всего безбилетников поймано на маршруте № 68», — сообщили в мэрии. Власти Сургута рассказали, что ежемесячно на городских маршрутах фиксируется около 15 тысяч пассажиров, не оплативших проезд. При этом система автоматического подсчета безбилетников в автобусах пока не установлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...