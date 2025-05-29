Кухарук поделился опытом борьбы с нелегальными мигрантами на совещании с кураторами нацполитики РФ

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поделился опытом региона по борьбе с нелегальными мигрантами и экстремизмом на совещании по реализации Стратегии национальной политики с участием замруководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, которое проходит в Магнитогорске. На встрече также присутствует уральский полпред Артем Жога и главы регионов УрФО, передает корреспондент URA.RU.
«В целях реакции на угрозы безопасности в национальной политике, снижения негативного влияния на состояние международных отношений, приоритета на привлечение на работу граждан России, мы ввели запрет на 2025 год по восьми видам экономической деятельности для иностранных граждан. Дополнили с начала этого года этот перечень еще 14 видами экономической деятельности. Информация, по сведениям средств массовой информации, была позитивно воспринята жителями округа», — поделился Кухарук.
При этом, в Югре проводится ряд социальных и культурных мероприятий, направленных на адаптацию иностранцев в российское общество. Разработано мобильное приложение на шести языках. «Информационные ресурсы и мобильное приложение „Мигрант-Югра“ дополнены теоретическим контентом, информацией о деструктивных субкультурах, интернет-ресурсах. Это еще и позволяет нам не просто вовлечь в работу, но и понимать, кто к нам приезжает и какой уровень их сегодня подготовленности для жизни в российском обществе», — добавил Кухарук.
В завершении выступления губернатор Югры пригласил кураторов нацполитики и всех присутствующих в Ханты-Мансийск. В 2026 году в регионе пройдет Всероссийский форум национального единства.
Вопросы адаптации мигрантов и укрепления межнациональных отношений ранее поднимались на совещаниях с участием полпреда президента в УрФО Артема Жоги, который отмечал недостаточную интеграцию приезжих и подчеркивал недопустимость предоставления им привилегий в сфере соцподдержки. Для решения этих проблем в Челябинской области уже реализуется пилотный Центр адаптации мигрантов, а аналогичные меры планируется распространить на весь регион.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.