28 мая 2025

В ХМАО случился страшный пожар в деревообрабатывающем цехе. Фото

МЧС потушило пожар в деревообрабатывающем цехе Когалыма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в цехе случился ночью в Когалыме
Пожар в цехе случился ночью в Когалыме Фото:

В Когалыме пожарным удалось ликвидировать крупное возгорание в деревообрабатывающем цехе. Пожар произошел ночью на улице Центральная, сообщает окружное МЧС.

«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение деревообрабатывающего цеха на площади 400 квадратных метров, угроза распространения на среднюю часть строения», — говорится в tg-канале ведомства. Из-под кровли шел дымы, присутствовала угроза рядом стоящим деревянным строениям.

Открытое горение было ликвидировано спустя два часа — в 03:19. Для тушения привлекались 10 единиц техники и 34 сотрудника. Угрозу дальнейшего распространения огня удалось предотвратить. Причины возникновения пожара устанавливают органы дознания МЧС России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Когалыме пожарным удалось ликвидировать крупное возгорание в деревообрабатывающем цехе. Пожар произошел ночью на улице Центральная, сообщает окружное МЧС. «На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение деревообрабатывающего цеха на площади 400 квадратных метров, угроза распространения на среднюю часть строения», — говорится в tg-канале ведомства. Из-под кровли шел дымы, присутствовала угроза рядом стоящим деревянным строениям. Открытое горение было ликвидировано спустя два часа — в 03:19. Для тушения привлекались 10 единиц техники и 34 сотрудника. Угрозу дальнейшего распространения огня удалось предотвратить. Причины возникновения пожара устанавливают органы дознания МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...