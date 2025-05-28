В Когалыме пожарным удалось ликвидировать крупное возгорание в деревообрабатывающем цехе. Пожар произошел ночью на улице Центральная, сообщает окружное МЧС.
«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение деревообрабатывающего цеха на площади 400 квадратных метров, угроза распространения на среднюю часть строения», — говорится в tg-канале ведомства. Из-под кровли шел дымы, присутствовала угроза рядом стоящим деревянным строениям.
Открытое горение было ликвидировано спустя два часа — в 03:19. Для тушения привлекались 10 единиц техники и 34 сотрудника. Угрозу дальнейшего распространения огня удалось предотвратить. Причины возникновения пожара устанавливают органы дознания МЧС России.
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