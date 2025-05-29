Глава МИД Турции Фидан поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Глава МИД Турции Фидан заявил, что встреча с Путиным прошла в теплой атмосфере
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Глава МИД Турции Фидан заявил, что встреча с Путиным прошла в теплой атмосфере
Глава МИД Турции Фидан заявил, что встреча с Путиным прошла в теплой атмосфере Фото:

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, что встреча с президентом Владимиром Путиным прошла в теплой атмосфере. Политики обсудили отношения между государствами и итоги переговоров между Россией и Украиной, которые прошли 16 мая.

«Встреча прошла в очень теплой атмосфере, откровенно говоря. В основном мы говорили о переговорах по Украине. Мы говорили об атомной электростанции „Аккую“, отношениях между Турцией и Россией, а также о текущем процессе Bota? с „Газпромом“. После переговоров в Стамбуле у нас возникли некоторые мнения, я передал их, получил их реакцию, чтобы, когда я поеду в Киев, у меня был продуктивный визит-тур», — пишет РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet.

Ранее URA.RU писало, что Россия объявила дату второго раунда переговоров с Украиной. Они пройдут 2 июня в Стамбуле.

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Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, что встреча с президентом Владимиром Путиным прошла в теплой атмосфере. Политики обсудили отношения между государствами и итоги переговоров между Россией и Украиной, которые прошли 16 мая. «Встреча прошла в очень теплой атмосфере, откровенно говоря. В основном мы говорили о переговорах по Украине. Мы говорили об атомной электростанции „Аккую“, отношениях между Турцией и Россией, а также о текущем процессе Bota? с „Газпромом“. После переговоров в Стамбуле у нас возникли некоторые мнения, я передал их, получил их реакцию, чтобы, когда я поеду в Киев, у меня был продуктивный визит-тур», — пишет РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet. Ранее URA.RU писало, что Россия объявила дату второго раунда переговоров с Украиной. Они пройдут 2 июня в Стамбуле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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