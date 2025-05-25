Депздрав ХМАО раскрыл зарплаты главных врачей больниц

Самым богатым главврачом в ХМАО стала руководитель Ханты-Мансийской окружной больницы Елена Кутефа. Она зарабатывает 483 тысячи рублей ежемесячно, сообщили в депздраве Югры.
«БУ „Окружная клиническая больница“, главный врач Кутефа Елена Ивановна. Среднемесячная заработная плата за 2024 год составила 483 485 рублей», — сообщается на сайте окружного депздрава. По сравнению с 2023 годом зарплата главврача стала больше почти на 40 тысяч рублей.
Второе место по самой большой заработной плате в регионе занимает главврач Белоярской районной больницы Павел Шорохов — он получает 448 тысяч рублей ежемесячно. Третье место занял глава Сургутской окружной клинической больницы Евгений Краснов, его зарплата составляет 438 тысяч в месяц.
Закрывают рейтинг главврачи Радужнинской и Лангепасской городских стоматологических поликлиник Артем Деревянский и Игорь Грищенко — их зарплаты составляют около 216 тысяч рублей. А самая низкая заработная плата оказалась у главы Пионерской районной больницы Анатолия Крупина, его средняя ежемесячная зарплата составляет 198 077 рублей.
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