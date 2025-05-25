25 мая 2025

Депздрав ХМАО раскрыл зарплаты главных врачей больниц

Самый богатый главврач ХМАО получает почти полмиллиона рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Ханты-Мансийской окружной больницы Елена Кутефа зарабатывает 483 485 рублей ежемесячно
Глава Ханты-Мансийской окружной больницы Елена Кутефа зарабатывает 483 485 рублей ежемесячно Фото:

Самым богатым главврачом в ХМАО стала руководитель Ханты-Мансийской окружной больницы Елена Кутефа. Она зарабатывает 483 тысячи рублей ежемесячно, сообщили в депздраве Югры.

«БУ „Окружная клиническая больница“, главный врач Кутефа Елена Ивановна. Среднемесячная заработная плата за 2024 год составила 483 485 рублей», — сообщается на сайте окружного депздрава. По сравнению с 2023 годом зарплата главврача стала больше почти на 40 тысяч рублей.

Второе место по самой большой заработной плате в регионе занимает главврач Белоярской районной больницы Павел Шорохов — он получает 448 тысяч рублей ежемесячно. Третье место занял глава Сургутской окружной клинической больницы Евгений Краснов, его зарплата составляет 438 тысяч в месяц.

Закрывают рейтинг главврачи Радужнинской и Лангепасской городских стоматологических поликлиник Артем Деревянский и Игорь Грищенко — их зарплаты составляют около 216 тысяч рублей. А самая низкая заработная плата оказалась у главы Пионерской районной больницы Анатолия Крупина, его средняя ежемесячная зарплата составляет 198 077 рублей.

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Самым богатым главврачом в ХМАО стала руководитель Ханты-Мансийской окружной больницы Елена Кутефа. Она зарабатывает 483 тысячи рублей ежемесячно, сообщили в депздраве Югры. «БУ „Окружная клиническая больница“, главный врач Кутефа Елена Ивановна. Среднемесячная заработная плата за 2024 год составила 483 485 рублей», — сообщается на сайте окружного депздрава. По сравнению с 2023 годом зарплата главврача стала больше почти на 40 тысяч рублей. Второе место по самой большой заработной плате в регионе занимает главврач Белоярской районной больницы Павел Шорохов — он получает 448 тысяч рублей ежемесячно. Третье место занял глава Сургутской окружной клинической больницы Евгений Краснов, его зарплата составляет 438 тысяч в месяц. Закрывают рейтинг главврачи Радужнинской и Лангепасской городских стоматологических поликлиник Артем Деревянский и Игорь Грищенко — их зарплаты составляют около 216 тысяч рублей. А самая низкая заработная плата оказалась у главы Пионерской районной больницы Анатолия Крупина, его средняя ежемесячная зарплата составляет 198 077 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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