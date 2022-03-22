Сотрудникам «Сургутнефтегаза» приказали экономить офисную бумагу

Сотрудников «Сургутнефтегаза» попросили рационально относиться к трате офисной бумаги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сотрудников компании «Сургутнефтегаз» призвали экономить офисную бумагу из-за взлетевших цен. Об этом их уведомили письмом по корпоративной электронной почте.

«В связи с нестабильностью цен на МТР (в т. ч. офисную бумагу и картриджи) прошу отнестись с пониманием и необходимостью рационального расходования бумаги в частности:

печать производить только в производственных целях,

производить предварительное согласование средствами электронной почты и СУД ДИРЕКТУМ с последующей печатью на чистовой бумаге.

Цена за одну пачку офисной бумаги формата А4 достигает 2000 рублей, подорожание в десять раз», — указано в корпоративном письме, которое рассылается сотрудникам одного из структурных подразделений «Сургутнефтегаза». Его копия имеется в распоряжении URA.RU.

В пресс-службе нефтяной корпорации заявили URA.RU, что экономия офисной бумаги — стандартная практика. «Это не какой-то исключительный случай. „Сургутнефтегаз“ старается экономить ресурсы, в том числе и бумагу», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО взлетели цены на офисную бумагу. Стоимость одной пачки может разниться от 1200 до 1900 рублей. Резкий ажиотаж на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в магазинах округа начался после введения западных санкций. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Власти ХМАО же заявляли, что люди искусственно создавали дефицит на продукты и непродовольственные товары, запасы продовольствия же, по версии чиновников есть, а цены на товары первой необходимости контролируются.

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