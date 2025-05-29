В ХМАО голый мужчина устроил забег на парковке. Видео

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Мужчина бегал по парковке на улице Ленина в Нижневартовске
Мужчина бегал по парковке на улице Ленина в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске возле дома на улице Ленина заметили голого мужчину, который бегал по парковке и прятался за машинами. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а историей уже заинтересовались силовики, сообщили URA.RU в окружном УМВД.

«Голый мужик бегал по парковке на Ленина, 31», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К публикации прикрепили видео, на котором видно как мужчина двигается перебежками от машины к машине и прячется за транспортом.

В полиции журналисту агентства пояснили, что уже знают об этой истории. «Зарегистрировали, проводим проверку», — уточнили в окружном УМВД.

Ранее URA.RU рассказывало о другом похожем инциденте, который тоже случился в Нижневартовске. Тогда по улице гулял голый окровавленный мужчина с ножом в голове. Позже он скончался в больнице.

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В Нижневартовске возле дома на улице Ленина заметили голого мужчину, который бегал по парковке и прятался за машинами. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а историей уже заинтересовались силовики, сообщили URA.RU в окружном УМВД. «Голый мужик бегал по парковке на Ленина, 31», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К публикации прикрепили видео, на котором видно как мужчина двигается перебежками от машины к машине и прячется за транспортом. В полиции журналисту агентства пояснили, что уже знают об этой истории. «Зарегистрировали, проводим проверку», — уточнили в окружном УМВД. Ранее URA.RU рассказывало о другом похожем инциденте, который тоже случился в Нижневартовске. Тогда по улице гулял голый окровавленный мужчина с ножом в голове. Позже он скончался в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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