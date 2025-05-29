В Нижневартовске возле дома на улице Ленина заметили голого мужчину, который бегал по парковке и прятался за машинами. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а историей уже заинтересовались силовики, сообщили URA.RU в окружном УМВД.
«Голый мужик бегал по парковке на Ленина, 31», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К публикации прикрепили видео, на котором видно как мужчина двигается перебежками от машины к машине и прячется за транспортом.
В полиции журналисту агентства пояснили, что уже знают об этой истории. «Зарегистрировали, проводим проверку», — уточнили в окружном УМВД.
Ранее URA.RU рассказывало о другом похожем инциденте, который тоже случился в Нижневартовске. Тогда по улице гулял голый окровавленный мужчина с ножом в голове. Позже он скончался в больнице.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!