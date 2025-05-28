28 мая 2025

Власти города ХМАО объявили об отключении отопления

В Югорске готовятся к отключению отопления
© Служба новостей «URA.RU»
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Отключать отопление в Югорске начнут с 30 мая
Отключать отопление в Югорске начнут с 30 мая Фото:

В Югорске с 30 мая отключат отопление в жилых домах. За лето котельные продиагностируют и проведут промывку сетей, сообщила мэрия города.

«За летний период на котельных выполнят полную диагностику и ремонт оборудования. Одновременно будет проводиться промывка сетей отопления и горячего водоснабжения до ввода в дома», — говорится в telegram-канале «Наш Югорск».

Помимо этого в городе начинается отключение горячей воды. Оно продлится с 26 мая по 25 августа.

Ранее URA.RU рассказывало, что 30 мая завершится отопительный сезон и в Сургуте. Коммунальщики приступят к работам на тепловых сетях.

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В Югорске с 30 мая отключат отопление в жилых домах. За лето котельные продиагностируют и проведут промывку сетей, сообщила мэрия города. «За летний период на котельных выполнят полную диагностику и ремонт оборудования. Одновременно будет проводиться промывка сетей отопления и горячего водоснабжения до ввода в дома», — говорится в telegram-канале «Наш Югорск». Помимо этого в городе начинается отключение горячей воды. Оно продлится с 26 мая по 25 августа. Ранее URA.RU рассказывало, что 30 мая завершится отопительный сезон и в Сургуте. Коммунальщики приступят к работам на тепловых сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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