Власти города ХМАО объявили об отключении отопления

В Югорске с 30 мая отключат отопление в жилых домах. За лето котельные продиагностируют и проведут промывку сетей, сообщила мэрия города.
«За летний период на котельных выполнят полную диагностику и ремонт оборудования. Одновременно будет проводиться промывка сетей отопления и горячего водоснабжения до ввода в дома», — говорится в telegram-канале «Наш Югорск».
Помимо этого в городе начинается отключение горячей воды. Оно продлится с 26 мая по 25 августа.
Ранее URA.RU рассказывало, что 30 мая завершится отопительный сезон и в Сургуте. Коммунальщики приступят к работам на тепловых сетях.
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