Рецидивисту из ХМАО вынесли приговор за секс с тринадцатилетней школьницей

Суд вынес приговор 20-летнему жителю Урая по обвинению в половом сношении с несовершеннолетней. Парня признали виновным и назначили 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
«Осенью 2023 года, находясь у друга в гостях, подсудимый, ранее также осужденный за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершил с потерпевшей добровольный половой акт, заведомо зная о ее тринадцатилетнем возрасте», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Изначально молодые люди познакомились в соцсети.
Суд учел у парня предыдущую судимость по аналогичной статье. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!