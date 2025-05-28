28 мая 2025

Рецидивисту из ХМАО вынесли приговор за секс с тринадцатилетней школьницей

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Югорчанина приговорили к 10 годам и 6 месяцам колонии
Югорчанина приговорили к 10 годам и 6 месяцам колонии Фото:

Суд вынес приговор 20-летнему жителю Урая по обвинению в половом сношении с несовершеннолетней. Парня признали виновным и назначили 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Осенью 2023 года, находясь у друга в гостях, подсудимый, ранее также осужденный за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершил с потерпевшей добровольный половой акт, заведомо зная о ее тринадцатилетнем возрасте», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Изначально молодые люди познакомились в соцсети.

Суд учел у парня предыдущую судимость по аналогичной статье. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Суд вынес приговор 20-летнему жителю Урая по обвинению в половом сношении с несовершеннолетней. Парня признали виновным и назначили 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. «Осенью 2023 года, находясь у друга в гостях, подсудимый, ранее также осужденный за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершил с потерпевшей добровольный половой акт, заведомо зная о ее тринадцатилетнем возрасте», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Изначально молодые люди познакомились в соцсети. Суд учел у парня предыдущую судимость по аналогичной статье. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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