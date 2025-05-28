28 мая 2025

Власти ХМАО приняли новые льготы для студентов из семей участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты колледжей ХМАО из числа детей участников СВО будут получать компенсацию за питание
Студенты колледжей ХМАО из числа детей участников СВО будут получать компенсацию за питание Фото:

В Югре дети бойцов СВО, которые учатся в колледже, будут получать компенсацию за питание. Соответствующее решение единогласно принято думой ХМАО.

«Компенсацию за питание будут получать студенты колледжей ХМАО из семей участников спецоперации. Льгота, которая вводится с 1 сентября, затронет 114 учащихся», — следует из сообщений в трансляции заседания думы ХМАО. 

Компенсации будут распространяться на студентов колледжей, подведомственных федеральным властям (включая филиалы вузов).

Компенсации будут распространяться на студентов колледжей, подведомственных федеральным властям (включая филиалы вузов). Размер выплат определит правительство региона. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО расширены меры поддержки для семей с детьми и участников спецоперации. В регионе вводится бесплатное социальное такси для первоклассников из многодетных семей. 

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В Югре дети бойцов СВО, которые учатся в колледже, будут получать компенсацию за питание. Соответствующее решение единогласно принято думой ХМАО. «Компенсацию за питание будут получать студенты колледжей ХМАО из семей участников спецоперации. Льгота, которая вводится с 1 сентября, затронет 114 учащихся», — следует из сообщений в трансляции заседания думы ХМАО.  Компенсации будут распространяться на студентов колледжей, подведомственных федеральным властям (включая филиалы вузов). Компенсации будут распространяться на студентов колледжей, подведомственных федеральным властям (включая филиалы вузов). Размер выплат определит правительство региона.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО расширены меры поддержки для семей с детьми и участников спецоперации. В регионе вводится бесплатное социальное такси для первоклассников из многодетных семей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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