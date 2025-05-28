Власти ХМАО приняли новые льготы для студентов из семей участников СВО

В Югре дети бойцов СВО, которые учатся в колледже, будут получать компенсацию за питание. Соответствующее решение единогласно принято думой ХМАО.
«Компенсацию за питание будут получать студенты колледжей ХМАО из семей участников спецоперации. Льгота, которая вводится с 1 сентября, затронет 114 учащихся», — следует из сообщений в трансляции заседания думы ХМАО.
Компенсации будут распространяться на студентов колледжей, подведомственных федеральным властям (включая филиалы вузов).
Компенсации будут распространяться на студентов колледжей, подведомственных федеральным властям (включая филиалы вузов). Размер выплат определит правительство региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО расширены меры поддержки для семей с детьми и участников спецоперации. В регионе вводится бесплатное социальное такси для первоклассников из многодетных семей.
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