В Ханты-Мансиске местные жители выражают беспокойство в соцсетях из-за огромных ям на дроге по улице Доронина. По их сообщению, ямы остались после дорожных работ.
«Улица Доронина. После ремонтных работ оставили за собой вот такую дорогу», — сообщается в telegram-канале «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск».
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что с наступлением тепла в Ханты-Мансийске стартовали работы по ремонту дорожного полотна. В планах провести обновление покрытий на улицах Строителей, Кирова, Индустриальной, Доронина, Сирина, а также на кольцевом пересечении Самаровской и Объездной дорог.
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