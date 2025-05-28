28 мая 2025

В Ханты-Мансийске после ремонта дороги остались ямы. Фото

В Ханты-Мансийске по улице Доронина огромные ямы
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Маснйске по улице Доронина после дорожных работ остались ямы (архивное фото)
В Ханты-Маснйске по улице Доронина после дорожных работ остались ямы (архивное фото) Фото:
Улица Доронина, ямы
Улица Доронина, ямы
Фото:

В Ханты-Мансиске местные жители выражают беспокойство в соцсетях из-за огромных ям на дроге по улице Доронина. По их сообщению, ямы остались после дорожных работ.

«Улица Доронина. После ремонтных работ оставили за собой вот такую дорогу», — сообщается в telegram-канале «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск».

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что с наступлением тепла в Ханты-Мансийске стартовали работы по ремонту дорожного полотна. В планах провести обновление покрытий на улицах Строителей, Кирова, Индустриальной, Доронина, Сирина, а также на кольцевом пересечении Самаровской и Объездной дорог.

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В Ханты-Мансиске местные жители выражают беспокойство в соцсетях из-за огромных ям на дроге по улице Доронина. По их сообщению, ямы остались после дорожных работ. «Улица Доронина. После ремонтных работ оставили за собой вот такую дорогу», — сообщается в telegram-канале «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск». Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что с наступлением тепла в Ханты-Мансийске стартовали работы по ремонту дорожного полотна. В планах провести обновление покрытий на улицах Строителей, Кирова, Индустриальной, Доронина, Сирина, а также на кольцевом пересечении Самаровской и Объездной дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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