Причины повышения цен ажиотаж и спекулянты, заявил Андрей Воронов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Новом Уренгое (ЯНАО) виновными в пропаже сахара с прилавков магазинов назвали жителей города, которые скупили весь товар. Как сообщил глава города Андрей Воронов, на данный момент есть стихийный рост цен вызванный попытками спекулянтов воспользоваться отсутствием товаров в больших магазинах.

«Поставки в город идут без задержек. Были дни, когда все ринулись скупать сахар, полки тогда опустели. До сих пор не пойму, зачем вам столько? Сейчас недостатка нет, быстро пополнили запасы. Есть стихийный рост цен на тот же сахар, гречу и еще ряд товаров. Тут причины две: небывалый ажиотаж и наглые попытки мелких спекулянтов воспользоваться временным отсутствием товаров на полках больших магазинов», — сообщил Воронов в telegram-канале.

Ранее URA сообщало, что в ЯНАО пройдут рейды по магазинам, целью которых является проверка цен на товары. Проверять будут 24 вида продуктов и непродовольственные товары — антисептики, салфетки, мыло, средства гигиены для взрослых и детей.

Рост цен в РФ произошел из-за введенных санкций Западом, после начала спецоперации на Украине направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию страны. Как заявили иностранные политики, такие меры должны ударить по экономике РФ. Однако поскольку действие санкций ощутили на себе простые граждане, президент Владимир Путин высказывался, что действия недружественных государств имеют все признаки экономической войны.

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