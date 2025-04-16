16 апреля 2025

В ЕС рассказали, как Трамп поставил на место Зеленского

Филиппо: Трамп поставил на место Зеленского в вопросе ракет
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению СМИ, для Дональда Трампа приоритет — соглашение с Москвой, а не поддержка Киева
По мнению СМИ, для Дональда Трампа приоритет — соглашение с Москвой, а не поддержка Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Белого Дома «поставил на место» президента Украины Владимира Зеленского в вопросе предоставления киевскому режиму дополнительных ракет. С таким заявлением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп ставит на место Зеленского. Украинский лидер хочет продолжать конфликт любой ценой», — написал Флориан Филиппо в соцсети X.

Ранее Вашингтон отказал Киеву в сделке на поставку оружия на 50 млрд долларов, пишет RT. В Верховной раде рассчитывали, что Европа заплатит за американские системы Patriot для ВСУ. По словам Трампа, Зеленский неоднократно обращалась к нему с просьбами о поставках ракетных вооружений, передает «Национальная служба новостей».

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Глава Белого Дома «поставил на место» президента Украины Владимира Зеленского в вопросе предоставления киевскому режиму дополнительных ракет. С таким заявлением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Трамп ставит на место Зеленского. Украинский лидер хочет продолжать конфликт любой ценой», — написал Флориан Филиппо в соцсети X. Ранее Вашингтон отказал Киеву в сделке на поставку оружия на 50 млрд долларов, пишет RT. В Верховной раде рассчитывали, что Европа заплатит за американские системы Patriot для ВСУ. По словам Трампа, Зеленский неоднократно обращалась к нему с просьбами о поставках ракетных вооружений, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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