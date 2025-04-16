В ЕС рассказали, как Трамп поставил на место Зеленского

Глава Белого Дома «поставил на место» президента Украины Владимира Зеленского в вопросе предоставления киевскому режиму дополнительных ракет. С таким заявлением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Трамп ставит на место Зеленского. Украинский лидер хочет продолжать конфликт любой ценой», — написал Флориан Филиппо в соцсети X.
Ранее Вашингтон отказал Киеву в сделке на поставку оружия на 50 млрд долларов, пишет RT. В Верховной раде рассчитывали, что Европа заплатит за американские системы Patriot для ВСУ. По словам Трампа, Зеленский неоднократно обращалась к нему с просьбами о поставках ракетных вооружений, передает «Национальная служба новостей».
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