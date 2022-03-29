Антикризисный штаб займется координацией взаимодействия бизнеса и органов власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти ЯНАО расширяют полномочия антикризисного штаба и комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности автономного округа. Как сообщается в опубликованном документе, они займутся рассмотрением вопросов осуществления госзакупок у единственного поставщика и координацией взаимодействия бизнеса и органов власти в выстраивании логистических маршрутов для импорта и экспорта продукции.

«В условиях внешнего санкционного давления на Ямале разрабатываются меры, которые обеспечивают социально-экономическую стабильность региона. Проект утверждает расширение полномочий Антикризисного штаба при губернаторе Ямала и комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности автономного округа», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

В состав антикризисного штаба входят губернатор Дмитрий Артюхов, члены правительства ЯНАО, главный федеральный инспектор Александр Ямохин, председатель законодательного собрания Сергей Ямкин, глава счетной палаты в округе Светлана Гусева, а также директора департаментов. В документе подчеркивается, что штаб является коллегиальным совещательным органом по вопросам реализации госполитики в сфере повышения устойчивости экономики региона в период финансовой нестабильности.

Антикризисный штаб ЯНАО сможет запрашивать необходимые материалы от исполнительных органов округа, а также привлекать для поиска решения ученых, экспертов и специалистов. Оперативным решением вопросов штаба будет заниматься комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности автономного округа.

Санкционное давление на Россию, по данным властей РФ, продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. В отношении России вступили в силу санкции США, Японии и стран Евросоюза. Кремль подчеркивал, что у РФ достаточно резервов, чтобы справиться с наложенными ограничениями. Позднее Путин подписал указ об ответных санкциях против западных стран.

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