Глава МИД Китая призвал Европу измениться

Глава МИД Китая заявил, что Европе нужно менять внешнюю политику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Старый образ мышления в европейских странах больше неосуществим. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И. Он сказал, что Европе пора изменить свою внешнюю политику.

«Каждая страна имеет право самостоятельно определять свою собственную внешнюю политику. Факты доказали, что старый образ мышления времен холодной войны и конфронтации лагерей больше неосуществим в Европе», — приводит слова министра telegram-канал «РБК».

Он также отметил, что жесткие санкции приведут только к взаимному ущербу, усложняя ситуацию и усиливая противоречия. «Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, чтобы учесть законные и разумные опасения каждой из них и приложить усилия в общем направлении к скорейшему урегулированию российско-украинского конфликта и восстановлению мира в Европе», — подытожил он.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Киев признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Он уточнил, что целью Кремля является демилитаризация и денацификация Украины, а не ее оккупация

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