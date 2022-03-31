31 марта 2022

Курганские силовики раскрыли убийство 18-летней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина признался, что жестоко избил потерпевшего посте того, как столкнулся с ним плечами Фото:

Жителю Ленинградской области предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в Каргапольском районе Курганской области более 18 лет назад. Он дал признательные показания, в ближайшее время его дело передадут в суд, сообщает следственное управление СК России по Курганской области.

«Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в совершении более 18 лет назад преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). В результате его преступных действий скончался 51-летний житель рабочего поселка Каргаполье», — говорится в сообщении.

Местные жители 23 декабря 2003 года обнаружили на одной из улиц поселка мужчину 1952 года рождения с тяжелыми травмами. Позже он скончался в больнице. Тогда правоохранительные органы проверяли обвиняемого на причастность к преступлению, но доказать его вину тогда не удалось. Раскрыть преступление удалось лишь сейчас благодаря современным криминалистическим исследованиям ДНК.

На допросе обвиняемый пояснил, что 23 декабря 2003 года находился в состоянии алкогольного опьянения. На улице он столкнулся плечами с потерпевшим, и избил его. Свою вину в содеянном он признает и раскаивается. Сейчас материалы уголовного дела и утвержденное обвинительное заключение направлены в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали обвиняемого в Ленинградской области. Он проживал в этом регионе последние 10 лет и был уверен, что преступление уже не раскроют.

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Жителю Ленинградской области предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в Каргапольском районе Курганской области более 18 лет назад. Он дал признательные показания, в ближайшее время его дело передадут в суд, сообщает следственное управление СК России по Курганской области. «Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в совершении более 18 лет назад преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). В результате его преступных действий скончался 51-летний житель рабочего поселка Каргаполье», — говорится в сообщении. Местные жители 23 декабря 2003 года обнаружили на одной из улиц поселка мужчину 1952 года рождения с тяжелыми травмами. Позже он скончался в больнице. Тогда правоохранительные органы проверяли обвиняемого на причастность к преступлению, но доказать его вину тогда не удалось. Раскрыть преступление удалось лишь сейчас благодаря современным криминалистическим исследованиям ДНК. На допросе обвиняемый пояснил, что 23 декабря 2003 года находился в состоянии алкогольного опьянения. На улице он столкнулся плечами с потерпевшим, и избил его. Свою вину в содеянном он признает и раскаивается. Сейчас материалы уголовного дела и утвержденное обвинительное заключение направлены в суд. Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали обвиняемого в Ленинградской области. Он проживал в этом регионе последние 10 лет и был уверен, что преступление уже не раскроют.
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