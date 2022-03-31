Финский застройщик продает свои активы в Тюмени

В Тюмени у «ЮИТ Россия» в разной степени готовности реализовано четыре проекта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российский девелопер «Эталон» объявил о грядущей покупке филиала финского застройщика YIT, имеющего проекты в Тюмени и других городах страны. Информацию о сделке URA.RU сообщили в пресс-службе отечественной компании.

«Группа „Эталон“ и YIT, достигли соглашения о продаже „ЮИТ Россия“. Для окончательного утверждения сделки требуется получение разрешений со стороны контролирующих органов», — сообщили в пресс-службе.

По условиям соглашения, добавили в компании, «Эталон» приобретает бизнес «ЮИТ Россия», который фокусируется на девелопменте жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк «ЮИТ Россия» включает 19 проектов в стадии проектирования и строительства в пяти регионах России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени. Чистая реализуемая площадь портфеля проектов «ЮИТ Россия» составляет более 0,6 млн кв. м.

В Тюмени у «ЮИТ Россия» в разной степени готовности реализовано четыре проекта. Это ЖК City Zen, «Жуков», City Life и «Финский залив».