31 марта 2022

Финский застройщик продает свои активы в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, новостройки, многоквартирный дом, панелька, квартал
В Тюмени у «ЮИТ Россия» в разной степени готовности реализовано четыре проекта Фото:

Российский девелопер «Эталон» объявил о грядущей покупке филиала финского застройщика YIT, имеющего проекты в Тюмени и других городах страны. Информацию о сделке URA.RU сообщили в пресс-службе отечественной компании.

«Группа „Эталон“ и YIT, достигли соглашения о продаже „ЮИТ Россия“. Для окончательного утверждения сделки требуется получение разрешений со стороны контролирующих органов», — сообщили в пресс-службе.

По условиям соглашения, добавили в компании, «Эталон» приобретает бизнес «ЮИТ Россия», который фокусируется на девелопменте жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк «ЮИТ Россия» включает 19 проектов в стадии проектирования и строительства в пяти регионах России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени. Чистая реализуемая площадь портфеля проектов «ЮИТ Россия» составляет более 0,6 млн кв. м.

В Тюмени у «ЮИТ Россия» в разной степени готовности реализовано четыре проекта. Это ЖК City Zen, «Жуков», City Life и «Финский залив».

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Российский девелопер «Эталон» объявил о грядущей покупке филиала финского застройщика YIT, имеющего проекты в Тюмени и других городах страны. Информацию о сделке URA.RU сообщили в пресс-службе отечественной компании. «Группа „Эталон“ и YIT, достигли соглашения о продаже „ЮИТ Россия“. Для окончательного утверждения сделки требуется получение разрешений со стороны контролирующих органов», — сообщили в пресс-службе. По условиям соглашения, добавили в компании, «Эталон» приобретает бизнес «ЮИТ Россия», который фокусируется на девелопменте жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк «ЮИТ Россия» включает 19 проектов в стадии проектирования и строительства в пяти регионах России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени. Чистая реализуемая площадь портфеля проектов «ЮИТ Россия» составляет более 0,6 млн кв. м. В Тюмени у «ЮИТ Россия» в разной степени готовности реализовано четыре проекта. Это ЖК City Zen, «Жуков», City Life и «Финский залив».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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