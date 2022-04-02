Новый учебный год в школах Кургана обещают начать без третьей смены (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы, проживающие в микрорайоне Заозерный, обеспокоены предстоящим учебным годом из-за капитального ремонта школ. Родители переживают, что в переполненных корпусах ученикам придется учиться в три смены. В мэрии Кургана URA.RU заявили, что этого не произойдет

«В шестом микрорайоне две школы закроют на ремонт и вся нагрузка будет на корпус школы №5. Дети будут учиться в три смены. И первоклассников в этой школе много», — рассказали URA.RU родители учеников школы №5.

В пресс-службе администрации Кургана на запрос URA.RU ответили, что в три смены обучение в школах проводиться не будет. «На период ремонта дети 5-й и 26-й школы будут временно переведены из одного своего здания в другое. На период ремонта образовательный процесс будет временно организован на базе других школ. Например, при проведении ремонта в гимназии №19 обучающиеся будут переведены в школы №7 и №56. Организация горячего питания обучающихся будет осуществляться в помещениях школьной столовой, на базе которых будет организован образовательный процесс. Обучение детей будут проводить их же учителя», — утонили в мэрии.

В 2022 году капремонт будет проводится в школах Кургана №№5, 19, 24, 26, 30, 46, 49, 50. Всего за 2022—2023 годы планируется отремонтировать 10 школьных зданий.