В Тюмени беженцев из ЛДНР зовут на встречу с зампрокурора

05 апреля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Эвакуированные жители Донбасса могут получить юридическую помощь на приеме у зампрокурора региона (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев проведет личный прием беженцев из ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предметом разговора станет размещение жителей Донбасса, прибывших в регион. «8 апреля зампрокурора Тюменской области Александр Чернышев проведет личный прием по вопросам приема и размещения граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР, на территории Тюменской области. Необходима предварительная запись, по телефонам 27-04-43, 27-04-53», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что в прокуратуре, по вышеуказанным номерам, работают горячие линии, на которых граждане, прибывшие из республик Донбасса, могут получить консультации. Силовики готовы ответить на вопросы, связанные с получением гражданства, временного убежища, назначения пенсий и медобслуживания. Беженцы из ДНР и ЛНР начали прибывать в РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Многие годы жители Донбасса подвергались геноциду со стороны националистов. В России, и в Тюменской области в частности, для приезжающих создают пункты временного размещения, помогают им трудоустроиться, обеспечивают медпомощью и платят «подъемные», в размере 10 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев проведет личный прием беженцев из ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предметом разговора станет размещение жителей Донбасса, прибывших в регион. «8 апреля зампрокурора Тюменской области Александр Чернышев проведет личный прием по вопросам приема и размещения граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР, на территории Тюменской области. Необходима предварительная запись, по телефонам 27-04-43, 27-04-53», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что в прокуратуре, по вышеуказанным номерам, работают горячие линии, на которых граждане, прибывшие из республик Донбасса, могут получить консультации. Силовики готовы ответить на вопросы, связанные с получением гражданства, временного убежища, назначения пенсий и медобслуживания. Беженцы из ДНР и ЛНР начали прибывать в РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Многие годы жители Донбасса подвергались геноциду со стороны националистов. В России, и в Тюменской области в частности, для приезжающих создают пункты временного размещения, помогают им трудоустроиться, обеспечивают медпомощью и платят «подъемные», в размере 10 тысяч рублей.