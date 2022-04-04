В Тюмени беженцев из ЛДНР зовут на встречу с зампрокурора

Заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев проведет личный прием беженцев из ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предметом разговора станет размещение жителей Донбасса, прибывших в регион.
«8 апреля зампрокурора Тюменской области Александр Чернышев проведет личный прием по вопросам приема и размещения граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР, на территории Тюменской области. Необходима предварительная запись, по телефонам 27-04-43, 27-04-53», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Там также отметили, что в прокуратуре, по вышеуказанным номерам, работают горячие линии, на которых граждане, прибывшие из республик Донбасса, могут получить консультации. Силовики готовы ответить на вопросы, связанные с получением гражданства, временного убежища, назначения пенсий и медобслуживания.
Беженцы из ДНР и ЛНР начали прибывать в РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Многие годы жители Донбасса подвергались геноциду со стороны националистов. В России, и в Тюменской области в частности, для приезжающих создают пункты временного размещения, помогают им трудоустроиться, обеспечивают медпомощью и платят «подъемные», в размере 10 тысяч рублей.
Заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев проведет личный прием беженцев из ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предметом разговора станет размещение жителей Донбасса, прибывших в регион. «8 апреля зампрокурора Тюменской области Александр Чернышев проведет личный прием по вопросам приема и размещения граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР, на территории Тюменской области. Необходима предварительная запись, по телефонам 27-04-43, 27-04-53», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что в прокуратуре, по вышеуказанным номерам, работают горячие линии, на которых граждане, прибывшие из республик Донбасса, могут получить консультации. Силовики готовы ответить на вопросы, связанные с получением гражданства, временного убежища, назначения пенсий и медобслуживания. Беженцы из ДНР и ЛНР начали прибывать в РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Многие годы жители Донбасса подвергались геноциду со стороны националистов. В России, и в Тюменской области в частности, для приезжающих создают пункты временного размещения, помогают им трудоустроиться, обеспечивают медпомощью и платят «подъемные», в размере 10 тысяч рублей.