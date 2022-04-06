Аукцион по продаже двух школ в Петуховском округе назначен на 29 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два здания общеобразовательных школ выставлены на торги в Петуховском муниципальном округе Курганской области. Информация об этом опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«На торги выставлено Здание общеобразовательной школы одновременно с земельным участком, расположенной по адресу: Курганская обл., Петуховский район, с. Троицкое, ул. Молодежная, 20. Начальная цена объекта недвижимого имущества — 1 208 400 рублей. Торги пройдут 29 апреля 2022 года», — говорится в информационном сообщении.

Площадь здания школы — 1834,7 кв.м, площадь земельного участка — 8240 кв. м. Здание школы в селе Большое Каменное площадью 1789,3 кв.м вместе с земельным участком площадью 1999 кв.м оценили в 724,2 тысячи рублей. Эти торги также назначены на 29 апреля.

Помимо этого в Петуховском округе власти выставили на продажу оборудование котельной в селе Новое Ильинское (котел водогрейный, два щита и водяной бак) за 23,7 тысячи рублей. Дом по улице Кирова, 34 в городе Петухово продают на разбор. Стоимость стройматериалов оценили в 105 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кетовском районе Курганской области власти выставили на торги здание, где располагалась вечерняя школа. Его оценили в 1 425 000 рублей. В январе стало известно, что два здания школы продают в Притобольном районе. Помимо этого в Белозерском районе фермер планирует сделать в здании старой школы общежитие для приезжих.

Здание школы в Большом Каменном готовы продать за 724,2 тысячи рублей Фото: dizo.kurganobl.ru

Здание школы в Троицком оценили в 1,2 млн рублей Фото: dizo.kurganobl.ru

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