Жестокое убийство тюменца попало на видео

В коцне марта жительница Тюмени напала с ножом на соседа по дому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В подъезде одного из многоэтажных жилых домов Тюмени женщина нанесла смертельный удар ножом мужчине. Очевидцы успели заснять инцидент на видео. Запись оказалась в распоряжении журналистов.

«Убийство произошло в конце марта в одной из тюменских многоэтажек — женщина с ножом напала на мужчину. В распоряжении редакции появилось шокирующее видео этого нападения. По данным источника 72.RU, тюменке не понравилось, что мужчина сильно шумел. Она взяла нож, вышла из квартиры. В подъезде она один раз ударила ножом в шею мужчину — тот умер на месте», — сообщило издание 72.ру.

В Следственном комитете URA.RU сообщили, что по факту убийства было возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело. Жительнице Тюмени предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в региональном управлении СК.

На время следствия обвиняемую отправили под арест. Следствие по уголовному делу продолжается.