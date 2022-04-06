06 апреля 2022

Жестокое убийство тюменца попало на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В коцне марта жительница Тюмени напала с ножом на соседа по дому Фото:

В подъезде одного из многоэтажных жилых домов Тюмени женщина нанесла смертельный удар ножом мужчине. Очевидцы успели заснять инцидент на видео. Запись оказалась в распоряжении журналистов.

«Убийство произошло в конце марта в одной из тюменских многоэтажек — женщина с ножом напала на мужчину. В распоряжении редакции появилось шокирующее видео этого нападения. По данным источника 72.RU, тюменке не понравилось, что мужчина сильно шумел. Она взяла нож, вышла из квартиры. В подъезде она один раз ударила ножом в шею мужчину — тот умер на месте», — сообщило издание 72.ру.

В Следственном комитете URA.RU сообщили, что по факту убийства было возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело. Жительнице Тюмени предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в региональном управлении СК.

На время следствия обвиняемую отправили под арест. Следствие по уголовному делу продолжается.

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В подъезде одного из многоэтажных жилых домов Тюмени женщина нанесла смертельный удар ножом мужчине. Очевидцы успели заснять инцидент на видео. Запись оказалась в распоряжении журналистов. «Убийство произошло в конце марта в одной из тюменских многоэтажек — женщина с ножом напала на мужчину. В распоряжении редакции появилось шокирующее видео этого нападения. По данным источника 72.RU, тюменке не понравилось, что мужчина сильно шумел. Она взяла нож, вышла из квартиры. В подъезде она один раз ударила ножом в шею мужчину — тот умер на месте», — сообщило издание 72.ру. В Следственном комитете URA.RU сообщили, что по факту убийства было возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело. Жительнице Тюмени предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в региональном управлении СК. На время следствия обвиняемую отправили под арест. Следствие по уголовному делу продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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