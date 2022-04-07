Тюменские власти объяснили обнуление губернаторских сроков

Законопроект, отменяющий ограничение по количеству выдвижений на пост губернатора, внесен в Тюменскую облдуму, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре областного правительства. Власти также прокомментировали планы главы региона Александра Моора на выборы 2023 года.
«Указанный законопроект внесен для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Решение Александра Моора относительно участия в выборах в 2023 году будет принято позднее в установленные избирательным законодательством сроки», — ответили в инфоцентре на запрос агентства.
Ранее URA.RU писало, что правительство области внесло в облдуму законопроект, отменяющий в Уставе региона норму о невозможности замещения должности губернатора Тюменской области более двух сроков подряд. По информации регионального парламента, инициатива будет рассмотрена в думе 12 апреля на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.
Законопроект, отменяющий ограничение по количеству выдвижений на пост губернатора, внесен в Тюменскую облдуму, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре областного правительства. Власти также прокомментировали планы главы региона Александра Моора на выборы 2023 года. «Указанный законопроект внесен для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Решение Александра Моора относительно участия в выборах в 2023 году будет принято позднее в установленные избирательным законодательством сроки», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что правительство области внесло в облдуму законопроект, отменяющий в Уставе региона норму о невозможности замещения должности губернатора Тюменской области более двух сроков подряд. По информации регионального парламента, инициатива будет рассмотрена в думе 12 апреля на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.