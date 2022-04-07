Тюменские власти объяснили обнуление губернаторских сроков

08 апреля 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Александр Моор не решил, будет ли выдвигаться на пост губернатора в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Законопроект, отменяющий ограничение по количеству выдвижений на пост губернатора, внесен в Тюменскую облдуму, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре областного правительства. Власти также прокомментировали планы главы региона Александра Моора на выборы 2023 года. «Указанный законопроект внесен для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Решение Александра Моора относительно участия в выборах в 2023 году будет принято позднее в установленные избирательным законодательством сроки», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что правительство области внесло в облдуму законопроект, отменяющий в Уставе региона норму о невозможности замещения должности губернатора Тюменской области более двух сроков подряд. По информации регионального парламента, инициатива будет рассмотрена в думе 12 апреля на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Законопроект, отменяющий ограничение по количеству выдвижений на пост губернатора, внесен в Тюменскую облдуму, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре областного правительства. Власти также прокомментировали планы главы региона Александра Моора на выборы 2023 года. «Указанный законопроект внесен для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Решение Александра Моора относительно участия в выборах в 2023 году будет принято позднее в установленные избирательным законодательством сроки», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что правительство области внесло в облдуму законопроект, отменяющий в Уставе региона норму о невозможности замещения должности губернатора Тюменской области более двух сроков подряд. По информации регионального парламента, инициатива будет рассмотрена в думе 12 апреля на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.