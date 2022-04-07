07 апреля 2022

Тюменские власти объяснили обнуление губернаторских сроков

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, моор александр, портрет
Александр Моор не решил, будет ли выдвигаться на пост губернатора в 2023 году Фото:

Законопроект, отменяющий ограничение по количеству выдвижений на пост губернатора, внесен в Тюменскую облдуму, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре областного правительства. Власти также прокомментировали планы главы региона Александра Моора на выборы 2023 года.

«Указанный законопроект внесен для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Решение Александра Моора относительно участия в выборах в 2023 году будет принято позднее в установленные избирательным законодательством сроки», — ответили в инфоцентре на запрос агентства.

Ранее URA.RU писало, что правительство области внесло в облдуму законопроект, отменяющий в Уставе региона норму о невозможности замещения должности губернатора Тюменской области более двух сроков подряд. По информации регионального парламента, инициатива будет рассмотрена в думе 12 апреля на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

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Законопроект, отменяющий ограничение по количеству выдвижений на пост губернатора, внесен в Тюменскую облдуму, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре областного правительства. Власти также прокомментировали планы главы региона Александра Моора на выборы 2023 года. «Указанный законопроект внесен для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Решение Александра Моора относительно участия в выборах в 2023 году будет принято позднее в установленные избирательным законодательством сроки», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что правительство области внесло в облдуму законопроект, отменяющий в Уставе региона норму о невозможности замещения должности губернатора Тюменской области более двух сроков подряд. По информации регионального парламента, инициатива будет рассмотрена в думе 12 апреля на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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