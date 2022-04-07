07 апреля 2022

Курганские силовики допросили родственников пропавшего мальчика. Видео

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
СУ СК России по Курганской области расследуют уголовное дело по факту пропажи ребенка Фото:

Курганские следователи допросили родственников и знакомых пропавшего мальчика в селе Звериноголовское (Курганская область). Информация об этом размещена на сайте регионального следственного управления.

«Следственным управлением СК РФ по Курганской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 7-летнего Петра Очнева и его поиски. Допрошены родственники, соседи и знакомые семьи пропавшего мальчика, проведен обходов дворов в районе его проживания», — указано в сообщении курганского силового ведомства.

Следователи установили, что незадолго до исчезновения местные жители видели мальчика на ручье, который впадает в реку. Следователи, спасатели и полицейские обследуют акваторию и берег реки Тобол, где пропал мальчик. Территория поисков ребенка расширяется. Также силовики изъяли видеозаписи с наружных камер наблюдения и изучают их.

Ранее URA.RU писало, что отряд «ЛизаАлерт» свернул штаб по поиску пропавшего мальчика. Семилетний Петр Очнев пропал днем 4 апреля в селе Звериноголовское. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить информацию в дежурную часть УМВД 42-12-98, по «02», номеру 112, на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.

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Курганские следователи допросили родственников и знакомых пропавшего мальчика в селе Звериноголовское (Курганская область). Информация об этом размещена на сайте регионального следственного управления. «Следственным управлением СК РФ по Курганской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 7-летнего Петра Очнева и его поиски. Допрошены родственники, соседи и знакомые семьи пропавшего мальчика, проведен обходов дворов в районе его проживания», — указано в сообщении курганского силового ведомства. Следователи установили, что незадолго до исчезновения местные жители видели мальчика на ручье, который впадает в реку. Следователи, спасатели и полицейские обследуют акваторию и берег реки Тобол, где пропал мальчик. Территория поисков ребенка расширяется. Также силовики изъяли видеозаписи с наружных камер наблюдения и изучают их. Ранее URA.RU писало, что отряд «ЛизаАлерт» свернул штаб по поиску пропавшего мальчика. Семилетний Петр Очнев пропал днем 4 апреля в селе Звериноголовское. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить информацию в дежурную часть УМВД 42-12-98, по «02», номеру 112, на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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