На оборонном заводе Кургана рассказали, как избавились от долгов

Петру Тюкову (справа) вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод (КМЗ, единственный в России производитель боевых машин пехоты) смог избавиться от многомиллиардных долгов благодаря контролю за расходами и инвестициям со стороны Ростеха. Об этом исполнительный директор КМЗ Петр Тюков заявил перед торжественной церемонией награждения курганцев, передает корреспондент URA.RU.

«Прежде всего, это контроль за расходами. Потому что у предприятия не хватало оборотных средств. Плюс к этому, „Ростехнологии“ достаточно много проинвестировали в предприятие, чтобы покрыть все долги, наполнить текущий оборотный капитал. Порядка 10-12 млрд рублей было вложено в завод», — рассказал Тюков.

Отвечая на вопрос URA.RU, он отметил, что сейчас КМЗ успешно выполняет все текущие контракты. Рост цен не сказался на этом, так как все необходимое для выполнения гособоронзаказа было сделано в прошлом году. Сейчас Минобороны заключает новые контракты для исполнения в 2023—2024 годах. «Я надеюсь, мы их тоже успешно выполним», — подчеркнул Тюков.

На торжественной церемонии награждения 12 апреля, которую проводит губернатор Вадим Шумков, Тюкову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Помимо этого, коллектив КМЗ получил благодарность от президента России.

Тюков назначен исполнительным директором КМЗ в 2018 году, когда предприятие передавали госкорпорации «Ростех». По данным самого Тюкова, завод находился в тяжелой ситуации, ему грозило банкротство. «Мы успешно решили все задачи. Теперь предприятие работает стабильно, успешно, вовремя платится зарплата, нет никаких долгов, выполняем гособоронзаказ, помогаем всячески нашим сотрудникам», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Ростех планировал за год выделить на развитие КМЗ около 12 млрд рублей. С 2017 по 2019 годы в суде решался вопрос о банкротстве КМЗ. Позже Внешэкономбанк, основной кредитор КМЗ, отказался требовать от предприятия долг, превышающий 68,5 млрд рублей.

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