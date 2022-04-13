Кадыров раскрыл схему подготовки добровольцев к спецоперации

13 апреля 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что добровольцев готовят лучшие инструкторы Чечни Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как российские добровольцы проходят подготовку к участию в спецоперации на Украине. По его словам, сначала их учат основам ведения боя. «Огромное количество добровольцев со всех уголков нашей необъятной страны выдвигаются в зону проведения специальной военной операции на Украине, на подмогу к своим братьям. Добровольцы предварительно проходят обучение по основам ведения боя, а также получают тактико-огневую подготовку на базе Российского университета спецназа», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что добровольцев «максимально быстро и качественно» обучают лучшие инструкторы Чеченской Республики. Глава Чечни добавил, что желающие участвовать в спецоперации получают все необходимые боевые навыки. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В конце февраля Кадыров заявил, что на Украину добровольцами отправятся военные из республики. Как рассказал председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, число добровольцев, желающих принять участие в спецоперации, растет, пишет RT. В Донбасс также прибыла группа добровольцев из Крыма, напоминает «Национальная служба новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как российские добровольцы проходят подготовку к участию в спецоперации на Украине. По его словам, сначала их учат основам ведения боя. «Огромное количество добровольцев со всех уголков нашей необъятной страны выдвигаются в зону проведения специальной военной операции на Украине, на подмогу к своим братьям. Добровольцы предварительно проходят обучение по основам ведения боя, а также получают тактико-огневую подготовку на базе Российского университета спецназа», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что добровольцев «максимально быстро и качественно» обучают лучшие инструкторы Чеченской Республики. Глава Чечни добавил, что желающие участвовать в спецоперации получают все необходимые боевые навыки. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В конце февраля Кадыров заявил, что на Украину добровольцами отправятся военные из республики. Как рассказал председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, число добровольцев, желающих принять участие в спецоперации, растет, пишет RT. В Донбасс также прибыла группа добровольцев из Крыма, напоминает «Национальная служба новостей».