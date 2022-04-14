WP: санкции США к России угрожают будущему американцев

Санкции против России могут способствовать росту инфляции в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции рискуют стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США. По данным газеты The Washington Post, санкции могут затруднить для администрации президента Джо Байдена ситуацию перед промежуточными выборами в Конгресс.

«Санкции и экономический ущерб из-за проведения РФ спецоперации на Украине стали дополнительной головной болью для Байдена с политической точки зрения. Это касается инфляции и опасений по поводу экономического кризиса в США. Инфляция, которая уже достигла максимального показателя за 40 лет, продолжает расти. Есть несколько факторов повышения цен, многие из них действовали задолго до вторжения России на Украину», — сообщается в статье газеты.

Отмечается, что задача Байдена наказать Россию вскоре может вступить в противоречие с попытками обуздать рост цен. «По итогам этого демократы могут потерять контроль над одной или двумя палатами Конгресса. Это серьезная политическая проблема, у которой нет простого решения», — подытожили в статье.

Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции, которые, в частности, коснулись банковского сектора. Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам