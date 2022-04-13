Жители Тобольска просят администрацию сделать им дорогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тобольска массово жалуются, что добираться на работу им приходится не по долгожданной дороге, а по болоту. Пост с видео появился в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «Вконтакте».

«Улица Полярная, 18 микрорайон. Администрация города Тобольска, обратите пожалуйста внимание! Как жителям добираться на работу, в школу и детский сад? Как долго нам ждать дороги?» — задает вопрос автор поста Виктория Патракова.

В комментариях к посту Луиза Федонина сообщила, что в прошлом году дороги в 18 микрорайоне должны быть сделаны, администрация об этом отчитывалась. «Осталась только наша улица Полярная, во всем микрорайоне сделали отсыпную дорогу», — ответила девушке автор поста. Обещаниями администрации недовольны и остальные комментаторы. «Они только отчитываться могут. То за дорогу, то за газ, а по факту ни дорог ни газа, ни воды, ни канализации — нет ничего!» — написал Алексей Егоров. Но нашлись и те, кто отнесся к ситуации с юмором. «Надо терпеть, грязь ведь наша, не американская», — прокомментировал Андрей Мартынов. «Дорога растаяла, как и снег», — предположила Лея Лис.

В администрации Тобольска сообщили, что в 18 микрорайоне дороги делаются планомерно, пока сделана лишь часть. «По указанной улице домов немного, но на 2023—2024 годы запланирована организация там дороги для проезда. Чтобы снизить имеющиеся сейчас у жителей неудобства будут приняты соответствующие меры », — прокомментировали в пресс службе.

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