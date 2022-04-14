Вандал пристыдил курганцев надписью на заброшенной больнице. Фото

15 апреля 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Автор работы с помощью граффити обратился к горожанам (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Кургане на бывшем здании противотуберкулезного диспансера появилось граффити, автор которого выразил недовольство видом территории. Об этом URA.RU сообщил читатель, пожелавший остаться анонимным. «Конечно, зачем тебе красиво?! Ведь ты так привык жить в грязи…» — обратился автор работы к прохожим. На фотографии, которую прислал читатель, видно, что на территории бывшего медучреждения лежит мусор. У самого здания нет окон, и местами обвалилась штукатурка. В 2015 году в здании произошел пожар. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков просил жителей региона вместо критики действий других людей убирать за собой мусор. Свое обращение он написал после того, как во время поездки в район на обочинах дороги увидел бутылки, пакеты, пластик и другой мусор. Надпись оставили на бывшем здании противотуберкулезного диспансера Фото: читатель URA.RU Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане на бывшем здании противотуберкулезного диспансера появилось граффити, автор которого выразил недовольство видом территории. Об этом URA.RU сообщил читатель, пожелавший остаться анонимным. «Конечно, зачем тебе красиво?! Ведь ты так привык жить в грязи…» — обратился автор работы к прохожим. На фотографии, которую прислал читатель, видно, что на территории бывшего медучреждения лежит мусор. У самого здания нет окон, и местами обвалилась штукатурка. В 2015 году в здании произошел пожар. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков просил жителей региона вместо критики действий других людей убирать за собой мусор. Свое обращение он написал после того, как во время поездки в район на обочинах дороги увидел бутылки, пакеты, пластик и другой мусор.