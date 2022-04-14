В Кургане завод в условиях санкций повышает зарплаты

15 апреля 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Курганский завод «Темпер» поднял работникам зарплату в условиях санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Курганский завод по выпуску трубопроводной арматуры, который в условиях санкций увеличил производство, начал поднимать зарплаты работникам. Предприятие готово не только платить больше, но и расширять штат сотрудников. Об этом рассказал директор ООО «Темпер» Сергей Доронин в telegram-канале депутата Госдумы Александра Ильтякова. «С каждым годом поднимаем зарплату. В прошлом году мы подняли среднюю заработную плату с 43 000 до 48 000 рублей. В этом году продолжили. Сейчас на предприятии работает порядка 230 человек. У нас много открытых вакансий. Нам очень нужны люди. Работа есть», — отметил Доронин. Ранее URA.RU писало о том, что на курганском предприятии, выпускающем коммунальную и дорожно-строительную технику, в условиях санкций наращивают производство машин из отечественных комплектующих. Из-за большой загрузки сотрудникам приходится выходить на работу по выходным. Санкции со стороны Евросоюза и США по отношению к России стали ответом на объявление Москвой 24 февраля военной спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Президент России Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Курганский завод по выпуску трубопроводной арматуры, который в условиях санкций увеличил производство, начал поднимать зарплаты работникам. Предприятие готово не только платить больше, но и расширять штат сотрудников. Об этом рассказал директор ООО «Темпер» Сергей Доронин в telegram-канале депутата Госдумы Александра Ильтякова. «С каждым годом поднимаем зарплату. В прошлом году мы подняли среднюю заработную плату с 43 000 до 48 000 рублей. В этом году продолжили. Сейчас на предприятии работает порядка 230 человек. У нас много открытых вакансий. Нам очень нужны люди. Работа есть», — отметил Доронин. Ранее URA.RU писало о том, что на курганском предприятии, выпускающем коммунальную и дорожно-строительную технику, в условиях санкций наращивают производство машин из отечественных комплектующих. Из-за большой загрузки сотрудникам приходится выходить на работу по выходным. Санкции со стороны Евросоюза и США по отношению к России стали ответом на объявление Москвой 24 февраля военной спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Президент России Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.