Жительница Кургана пожаловалась на повреждения пешеходного перехода через дамбу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцы вынуждены ходить через мост на реке Тобол в микрорайоне Вороновка, рискуя жизнью. У перехода через дамбу у реки с одной стороны отсутствуют перила, а с другой стороны — лесенка. В зимнее время переход не чистили от снега, написала юрист Елена Камшилова в курганском паблике соцсети в «ВКонтакте». Чиновники нарушений не нашли.

«Вороновка, дамба. С одной стороны город, с другой стороны разные СНТ. Люди постоянно переходят через дамбу по лестницам. Эти лестницы должны содержаться за счет местного бюджета, но не тут-то было. Пишу, что зимой все засыпано снегом, ответ — никто не пользуется ими зимой. Пишу, что нет ступенек, перил — ответ: лестницы целые. Почему я вижу отсутствие ступенек и перил, а прокуратура и администрация — нет?», — написала Елена Камшилова в посте в группе Оригинальный Курган во «ВКонтакте».

В ответе прокуратуры, который Камшилова разместила вместе с фотографиями перехода, говорится, что в части очистки от снега перехода через реку Тобол прокуратура в адрес администрации Кургана подготовила представление об устранении нарушений. Факты нарушения целостности пешеходного перехода через р. Тобол (включая лестничные подъемы и сходы) в результате проверки не установлены.

Жительница Кургана пожаловалась на состояние спуска через дамбу в мкрн. Вороновка. Чиновники нарушений не нашли фото: Елена Камшилова, соцсеть «ВКонтакте»

Мкрн Вороновка, на пешеходном переходе через дамбу отсутствует лесенка фото: Елена Камшилова, соцсеть «ВКонтакте»

Ответ прокуратуры на обращение по плохому состоянию пешеходного перехода через дамбу в мкрн Вороновка фото: Елена Камшилова, соцсеть «ВКонтакте»