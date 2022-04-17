В Тюмени из-за санкций и неурожая резко выросли цены на овощи

Причиной роста цен назвали плохой урожай капусты, и повышение стоимости импортных овощей и фруктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Годовая инфляция на овощи и фрукты в Тюменской области в марте текущего года составила 27,93%. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону. Рост цен стал самым резким с начала года, на него повлияли санкции Запада и неурожай.

«Годовая инфляция на плодоовощную продукцию в Тюменской области в марте 2022 года по сравнению с мартом 2021 года, составила 27,93%. Годовая инфляция в феврале была на уровне 11,54%, в январе — 10,96%», — такие данные приводятся на сайте тюменского отделения Банка России.

По данным экспертов, ценовой скачок стал результатом ослабления рубля и всплеска спроса на товары в условиях усиления санкций. Дополнительным фактором стало более раннее, чем обычно, исчерпание запасов продукции из-за низкого урожая 2021 года.

В частности, в Тюменской области больше всего это отразилось на капусте. На инфляцию также повлияли сокращения поставок импортных помидоров, яблок, винограда, апельсинов и бананов.

«Основная часть ценового всплеска пришлась на первую половину марта. После этого укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотажного спроса привели к замедлению роста или снижению цен на многие товары», — отметили в региональной пресс-службе ЦБ РФ.

Санкционное давление на Россию стартовало после того, как страна объявила о начале спецоперации на Украине. Ограничения со стороны стран Запада вводятся в политическом и экономическом блоках, что отражается на благосостоянии россиян. Подобное поведение, по словам президента РФ Владимира Путина, имеет все признаки агрессии, и ухудшает положение миллионов российских граждан.

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