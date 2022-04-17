Тюменский сапер спас колонну российских войск на Украине

18 апреля 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старший лейтенант Жанат Касенов из села Мизоново Ишимского района Тюменской области во время спецоперации обезвредил пять мин иностранного производства, что позволило колонне обеспечения российских войск пройти по заданному маршруту без потерь. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Ишимского района. Там уточнили, что попутно группа Касенова уничтожила диверсантов, которые минировали дороги на пути следования ВС РФ. «16 апреля группа ст. лейтенанта получила задание провести разведку маршрута движения тыловой колонны, и в ходе его выполнения обнаружила ДРГ украинских нацистов, минировавших дороги. После того, как военные инженеры ВС РФ уничтожили позиции гранатометчиков, они еще два часа вели бой с отчаянно сопротивлявшимися киевскими боевиками, после чего враг капитулировал и отступил. При этом после боя группа Касенова произвела разминирование путей прохода российской колонны и в ходе него ст. лейтенант лично обнаружил и обезвредил пять мин западного производства», — сообщает telegram-канал администрации Ишимского района. Там добавили, что на Украине также отличились другие военнослужащие из Тюменской области. Так, сержант Анатолий Кишканов, рядовой Алексей Непомнящих и ст. лейтенант Сайран Жусупов обнаружили и обезвредили более 15 самодельных взрывных устройств и 7 противотанковых мин, установленных противником в одном из населенных пунктов. Всего с начала спецоперации группа Жусупова разминировала около 600 километров путей и дорог. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Старший лейтенант Жанат Касенов из села Мизоново Ишимского района Тюменской области во время спецоперации обезвредил пять мин иностранного производства, что позволило колонне обеспечения российских войск пройти по заданному маршруту без потерь. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Ишимского района. Там уточнили, что попутно группа Касенова уничтожила диверсантов, которые минировали дороги на пути следования ВС РФ. «16 апреля группа ст. лейтенанта получила задание провести разведку маршрута движения тыловой колонны, и в ходе его выполнения обнаружила ДРГ украинских нацистов, минировавших дороги. После того, как военные инженеры ВС РФ уничтожили позиции гранатометчиков, они еще два часа вели бой с отчаянно сопротивлявшимися киевскими боевиками, после чего враг капитулировал и отступил. При этом после боя группа Касенова произвела разминирование путей прохода российской колонны и в ходе него ст. лейтенант лично обнаружил и обезвредил пять мин западного производства», — сообщает telegram-канал администрации Ишимского района. Там добавили, что на Украине также отличились другие военнослужащие из Тюменской области. Так, сержант Анатолий Кишканов, рядовой Алексей Непомнящих и ст. лейтенант Сайран Жусупов обнаружили и обезвредили более 15 самодельных взрывных устройств и 7 противотанковых мин, установленных противником в одном из населенных пунктов. Всего с начала спецоперации группа Жусупова разминировала около 600 километров путей и дорог. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.