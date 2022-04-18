Арестован курганский полицейский, сбивший насмерть мотоциклиста

19 апреля 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Сотрудника полиции отправили под стражу на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудника полиции из Курганской области заключили под стражу на два месяца в рамках расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК России по региону. «19 апреля судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СУ СКР по Курганской области. ДТП произошло вечером 16 апреля. Согласно материалам дела, нетрезвый сотрудник полиции ехал за рулем легкового автомобиля по трассе Курган—Звериноголовское в сторону поселка Балки Кетовского района. Нарушив ПДД, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом, водитель которого скончался на месте происшествия. Сотруднику полиции предъявлено обвинение по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). О смертельной аварии возле поселка Балки ранее сообщало URA.RU. В УМВД по Курганской области заявляли, что по данному факту проводится проверка. В случае доказательства вины сотрудника его уволят из полиции и привлекут к ответственности по закону. Также будет дана оценка действиям его непосредственных руководителей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Сотрудника полиции из Курганской области заключили под стражу на два месяца в рамках расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК России по региону. «19 апреля судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СУ СКР по Курганской области. ДТП произошло вечером 16 апреля. Согласно материалам дела, нетрезвый сотрудник полиции ехал за рулем легкового автомобиля по трассе Курган—Звериноголовское в сторону поселка Балки Кетовского района. Нарушив ПДД, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом, водитель которого скончался на месте происшествия. Сотруднику полиции предъявлено обвинение по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). О смертельной аварии возле поселка Балки ранее сообщало URA.RU. В УМВД по Курганской области заявляли, что по данному факту проводится проверка. В случае доказательства вины сотрудника его уволят из полиции и привлекут к ответственности по закону. Также будет дана оценка действиям его непосредственных руководителей.