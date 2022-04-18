18 апреля 2022

В Тюмени ребенок выпал из окна пятиэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом на 70 лет октября. Тюмень, окно
Инцидент произошел в доме по ул. Жуковского (архивное фото) Фото:

Ребенок выпал из окна пятого этажа дома по ул. Жуковского, 86 в Тюмени. По информации регионального департамента здравоохранения, инцидент произошел 19 апреля около полудня.

«Вызов поступил в 11:41, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:49. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Пациенту оказывают всю необходимую помощь в условиях детской анестезиологии-реанимации по поводу черепно-мозговых и скелетной травм», — прокомментировали в ведомстве случившееся.

В управлении СКР по Тюменской области добавили, что предположительно, мальчик 1,5 лет забрался на диван, а затем подоконник, после чего выпал из окна. Родители ребенка в этот момент находились с ним в квартире.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в управлении.

Ранее URA.RU писало о трагедии в Тобольске. Там девочка скончалась после падения с 12 этажа.

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Ребенок выпал из окна пятого этажа дома по ул. Жуковского, 86 в Тюмени. По информации регионального департамента здравоохранения, инцидент произошел 19 апреля около полудня. «Вызов поступил в 11:41, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:49. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Пациенту оказывают всю необходимую помощь в условиях детской анестезиологии-реанимации по поводу черепно-мозговых и скелетной травм», — прокомментировали в ведомстве случившееся. В управлении СКР по Тюменской области добавили, что предположительно, мальчик 1,5 лет забрался на диван, а затем подоконник, после чего выпал из окна. Родители ребенка в этот момент находились с ним в квартире. «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в управлении. Ранее URA.RU писало о трагедии в Тобольске. Там девочка скончалась после падения с 12 этажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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