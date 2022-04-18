В Тюмени ребенок выпал из окна пятиэтажки

19 апреля 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в доме по ул. Жуковского (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ребенок выпал из окна пятого этажа дома по ул. Жуковского, 86 в Тюмени. По информации регионального департамента здравоохранения, инцидент произошел 19 апреля около полудня. «Вызов поступил в 11:41, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:49. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Пациенту оказывают всю необходимую помощь в условиях детской анестезиологии-реанимации по поводу черепно-мозговых и скелетной травм», — прокомментировали в ведомстве случившееся. В управлении СКР по Тюменской области добавили, что предположительно, мальчик 1,5 лет забрался на диван, а затем подоконник, после чего выпал из окна. Родители ребенка в этот момент находились с ним в квартире. «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в управлении. Ранее URA.RU писало о трагедии в Тобольске. Там девочка скончалась после падения с 12 этажа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Ребенок выпал из окна пятого этажа дома по ул. Жуковского, 86 в Тюмени. По информации регионального департамента здравоохранения, инцидент произошел 19 апреля около полудня. «Вызов поступил в 11:41, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:49. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Пациенту оказывают всю необходимую помощь в условиях детской анестезиологии-реанимации по поводу черепно-мозговых и скелетной травм», — прокомментировали в ведомстве случившееся. В управлении СКР по Тюменской области добавили, что предположительно, мальчик 1,5 лет забрался на диван, а затем подоконник, после чего выпал из окна. Родители ребенка в этот момент находились с ним в квартире. «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в управлении. Ранее URA.RU писало о трагедии в Тобольске. Там девочка скончалась после падения с 12 этажа.