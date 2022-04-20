Бизнесмен объяснил, почему повышает цены на курганскую тушенку

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Супермаркет
Курганский мясокомбинат «Велес» поднимет цены на тушенку из говядины Фото:
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Цены на товары в России

В Кургане мясокомбинат вынужден повысить стоимость тушенки из говядины из-за поставщиков. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал предприниматель и гендиректор предприятия Дмитрий Ильтяков.

«Цены скоро поменяются. Ориентировочно по сетям стоимость продукции с говядиной максимум поднимется на 5,5%. Это логистика. Потому что цены подняли поставщики. Я думаю, что это небольшое повышение», — сказал Ильтяков.

Ранее URA.RU писало, что курганский мясокомбинат «Велес» из-за проблем с говядиной начал производить более свиноемкий [увеличение в продукте свинины — прим. ред.] продукт. По словам Ильтякова, такие технологические методы были использованы для того, чтобы удержать цены.

Товары в России начали дорожать из-за санкционного давления со стороны Запада, которое, по словам властей РФ, продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях». Санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине.

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В Кургане мясокомбинат вынужден повысить стоимость тушенки из говядины из-за поставщиков. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал предприниматель и гендиректор предприятия Дмитрий Ильтяков. «Цены скоро поменяются. Ориентировочно по сетям стоимость продукции с говядиной максимум поднимется на 5,5%. Это логистика. Потому что цены подняли поставщики. Я думаю, что это небольшое повышение», — сказал Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что курганский мясокомбинат «Велес» из-за проблем с говядиной начал производить более свиноемкий [увеличение в продукте свинины — прим. ред.] продукт. По словам Ильтякова, такие технологические методы были использованы для того, чтобы удержать цены. Товары в России начали дорожать из-за санкционного давления со стороны Запада, которое, по словам властей РФ, продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях». Санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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